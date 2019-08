Drugiego dnia rozpoczynającego się w najbliższą niedzielę Kraków International Green Film Festival królować będzie woda. I to nie tyko podczas pokazów filmowych, ale także w czasie warsztatów. Będzie też mieli okazję odebrać ekologiczny bidon. Jest jednak warunek - trzeba przynieść 10 butelek PET. Akcję "Oddaj plastik – odbierz bidon" wspierają krakowskie wodociągi.

Jeśli jesteście eko i dążysz do redukcji plastiku, przyjdź w poniedziałek 19 sierpnia po godzinie 14:00 na Bulwar Czerwińskiego w Krakowie i dołącz do akcji "Oddaj plastik - odbierz bidon". Za 10 butelek PET otrzymasz ekologiczny bidon na kranowiankę, czyli krakowską kranówkę. Zebrany plastik zostanie zabrany i poddany recyklinowi. Wodociągi przygotowały dla Was pół tysiąca takich ekobidonów.

Ale atrakcji od MPWiK jest więcej. W ciągu dnia od 10 do 15:30 odbywać będą się warsztaty. Najmłodsi będą mogli m.in. uczestniczyć w zajęciach z animacji poklatkowej czy udźwiękowienia filmu. Na pewno usłyszą także o zaletach krakowskiej kranówki.

A jest ich naprawdę sporo. Z badań przeprowadzonych przez Europejską Organizację Współpracy na rzecz Benchmarkingu (EBC) wynika, że krakowska woda z kranów jest jedną z najzdrowszych na świecie. Lepszą znajdziecie tylko w Singapurze. Kranowianka zawiera minerały i można ją pić bez przegotowania.

Jak można przeczytać na stronie prostozkranu.krakow.pl, w 1 litrze kranówki znajduje się średnio 365 mg substancji mineralnych, a kranowianka zawiera zbliżoną ilość substancji mineralnych do większość wód butelkowanych.

Picie krakowskiej wody z kranu jest bezpieczne, bo spełnia ona nie tylko polskie, ale i europejskie wymagania jakościowe. Ponadto jest ekologiczne! Przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości plastikowych odpadów. I na koniec jeszcze argument ekonomiczny: koszt picia wody butelkowanej przez 2 dni jest równy piciu kranowianki przez cały rok!

