Podczas koncertów reaktywowanego zespołu Oasis muzycy zachęcają fanów do wykonania charakterystycznego tańca inspirowanego kibicami Lecha Poznań. W geście wdzięczności "Kolejorz" wysłał Noelowi Gallagherowi spersonalizowaną koszulkę, którą artysta z dumą zaprezentował w mediach społecznościowych.

Noel Gallagher podczas koncertu w walijskim Cardiff (zdjęcie z 4 lipca 2025 r.) / AFP STRINGER/AFP / East News

Reaktywacja Oasis to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku. Po 16 latach przerwy kultowa brytyjska formacja powróciła na scenę, rozpoczynając światowe tournée "Live '25" 4 lipca w Cardiff. Podczas koncertów Liam i Noel Gallagherowie regularnie zachęcają publiczność do "zrobienia Poznania" - tańca kibiców, który polega na odwróceniu się tyłem do boiska, złapaniu za ramiona i wykonywaniu zsynchronizowanych podskoków.

Taniec, który podbił świat

Podczas inauguracyjnego koncertu w Cardiff Liam Gallagher, wokalista Oasis, poprosił fanów, by odwrócili się tyłem do sceny, chwycili za ramiona i zatańczyli "Poznań" do utworu "Cigarettes & Alcohol".

Ten charakterystyczny taniec został zaadaptowany przez kibiców Manchesteru City, ulubionego klubu Gallagherów, po meczu z Lechem Poznań w 2010 roku. Choć polska drużyna przegrała 1:3, to właśnie unikatowy doping poznaniaków na Etihad Stadium przeszedł do historii.

Wideo youtube

Lech Poznań dziękuje za promocję

Władze Lecha Poznań postanowiły odwdzięczyć się za promocję miasta i klubu. Do Noela Gallaghera trafiła paczka z klubową koszulką oraz listem z podziękowaniami. Na trykocie znalazło się imię artysty oraz numer 12, zarezerwowany w "Kolejorzu" dla kibiców.

W czwartek gitarzysta pochwalił się prezentem od Lecha Poznań w swoich mediach społecznościowych. "Dziękuję wszystkim w Lechu Poznań. To była największa atrakcja wieczoru na całym świecie" - napisał muzyk, publikując zdjęcie z koszulką.

Instagram Post

Przed Oasis kolejne koncerty

Najbliższe występy Oasis odbędą się na londyńskim Wembley - 27 i 28 września. W październiku zespół wyruszy do Korei Południowej, kontynuując światową trasę, podczas której polski akcent nieustannie towarzyszy brytyjskim muzykom.