Nowa filmowa wersja słynnych Trzech Muszkieterów i D'Artagnana w gwiazdorskiej obsadzie. I dwie bardzo oczekiwane premiery teatralne. Katowicka według najnowszej powieści noblistki Olgi Tokarczuk oraz z Jerzym Radziwiłowiczem w Warszawie. Tak zapowiada się najbliższy kulturalny tydzień.

W piątek 12 maja w Teatrze Śląskim w Katowicach odbędzie się premiera spektaklu "Empuzjon" na podstawie powieści Olgi Tokarczuk w adaptacji i reżyserii Roberta Talarczyka. Teatralna adaptacja pierwszej po Nagrodzie Nobla powieści pisarki to, jak przekonują twórcy spektaklu, doskonała okazja do zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę wiemy o świecie, a co pozostaje poza naszym wzrokiem.

Reżyser sięga po "horror przyrodoleczniczy" noblistki, by zajrzeć tam, gdzie czają się nasze najbardziej uśpione lęki. Jak mówi Robert Talarczyk ""Empuzjon" to opowieść o dojrzewaniu młodego człowieka, który nie wie, kim jest, a także o świecie, który zmusza do jednoznacznych tożsamościowych deklaracji. To historia o pragnieniu miłości, która jest naszym przekleństwem. I o tęsknocie mężczyzn - a może wszystkich ludzi - do natury, która nas pociąga, a jednocześnie stanowi dla nas zagrożenie.

I w końcu, jest to opowieść o sposobie myślenia mężczyzn, którym się wydaje, iż wojna jest lepsza niż śmierć naturalna". Katowicka premiera 12 maja, premiera w STUDIO teatrgalerii w Warszawie 19 maja, w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu 23 czerwca.

Nowi "Trzej muszkieterowie"

Eva Green, Vincent Cassel i François Civil są w obsadzie filmu "Trzej muszkieterowie: d’Artagnan", który 12 maja wejdzie do polskich kin. To ekranizacja kultowego dzieła Aleksandra Dumasa, jednej z najważniejszych powieści przygodowych w historii literatury. Akcja filmu toczy się od Luwru po Pałac Buckingham, od slumsów Paryża po oblężenie La Rochelle.

Od kilku lat szukałem dla siebie jakiegoś ambitnego projektu. W chwili, gdy w ręce trafiły mi scenariusze "Trzej muszkieterowie: d’Artagnan" i "Trzej muszkieterowie: Milady", wiedziałem, że muszę oba te filmy zrealizować. Dodatkowo w ekspresowym tempie udało mi się zebrać pięciogwiazdkową obsadę. To właśnie dzięki aktorom zrobiliśmy coś absolutnie wyjątkowego - mówi reżyser Martin Bourboulon.

Radziwiłowicz jako "Komediant"

Premiera "Komedianta" w Teatrze Narodowym w Warszawie 13 maja na Scenie przy Wierzbowej. Przewrotny, gorzki dramat Thomasa Bernharda reżyseruje Andrzej Domalik.

W tytułowej roli Bruscona wystąpi doskonały aktor Jerzy Radziwiłowicz. Komediant Bruscon to kabotyn, megaloman, tyran oraz natchniony, wrażliwy aktor. Dramaty Bernharda rządzą się przeciwieństwami. Jak podkreśla Andrzej Domalik - jego opowieści oparte są na zaprzeczeniach, na tym, co on sam określa mniej więcej w ten sposób: "jeżeli chcemy do czegoś dotrzeć, trzeba udać się w kierunku przeciwnym".

Żonę Bruscona zagra w nowym spektaklu Aleksandra Justa. W rolach ich dzieci wystąpią Zuzanna Saporznikow jako Sara i Hubert Łapacz jako Farruccio. Właściciela Gospody gra Arkadiusz Janiczek, a Żonę Właściciela Gospody - Kinga Ilgner.