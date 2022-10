W czwartek 27 października zaczną się w Krakowie 25. Międzynarodowe Targi Książki. Tego samego dnia w Warszawie ruszy tegoroczna edycja Jazz Jamboree, jednego z najstarszych festiwali jazzowych w Europie. A w piątek 28 października do polskich kin wejdzie nowy film laureata Złotej Palmy z Cannes.

Targi Książki w Krakowie

470 wystawców i 900 autorów zapowiedziało swój udział w 25. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Z czytelnikami spotkają się m.in Radek Rak, Szczepan Twardoch, Anna Kańtoch, Mariusz Szczygieł, Dominika Słowik, Roma Ligocka i Andrzej Stasiuk. Jak mówi Małgorzata Downar, współorganizatorka Targów Książki w Krakowie "tegorocznym targom przyświecają słowa Juliusza Słowackiego: "Trzeba nam nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba", które z jednej strony nawiązują do Roku Romantyzmu, a z drugiej stały się inspiracją do wielu działań.

Takim znakiem rozpoznawczym tegorocznych targów jest cylinder romantyczny, ale kolorowy, który łączy w sobie tradycję z otwarciem na zmianę. I takie właśnie mają być tegoroczne targi". Ruszają w hali EXPO Kraków w czwartek, 27 października i potrwają do niedzieli 30 października. W tym czasie czytelnicy będą mogli wziąć udział w spotkaniach autorskich, premierach książek, prelekcjach i dyskusjach, spotkać się pisarzami i zdobyć ich autografy, a także kupić książki po promocyjnej cenie. Tradycyjnie w tym samym czasie w Krakowie będzie się odbywał także Festiwal Conrada goszczący pisarzy z całego świata. Tegoroczne targi nawiążą też do wojny w Ukrainie, organizując debatę poświęconą literaturze w czasie wojny w Ukrainie.

Jazz Jamboree w Warszawie

Jazz Jamboree to jeden z najstarszych festiwali jazzowych w Europie. Pierwsza edycja miała miejsce w warszawskiej Stodole w 1958 roku pod nazwą Jazz 1958, a od następnego roku już oficjalnie jako Jazz Jamboree. Tegoroczna 64. edycja potrwa od 27 do 30 października w stołecznym Klubie Stodoła. Wystąpią m.in. Krzysztof Ścierański i Goście, Enzo Favata, Ruby Rushton, Ben LaMar Gay Quintet, Kassa Overall Quartet oraz Lizz Wright.

Zacznie się 27 października koncertem specjalnym w klubie Stodoła, którego głównym bohaterem będzie Krzysztof Ścierański i zaproszeni przez niego goście. Krzysztof Ścierański wystąpi tego wieczoru w sześciu różnych formacjach, a jednym z zespołów, w którego składzie zagra wybitny muzyk i basista, będzie legendarna formacja Laboratorium. Dzień później zagra Ruby Rushton, jeden z najlepszych zespołów jazzowych londyńskiej sceny ostatnich lat. 28 października wystąpi na scenie warszawskiej Stodoły. "Prowadzony przez mistrza fletu, którym jest Tenderlonius, kwartet wydał w ciągu ostatnich lat kilka znakomitych albumów" - piszą organizatorzy festiwalu w mediach społecznościowych.

"Baby Broker" w kinach

W piątek 28 października do naszych kin wejdzie "Baby Broker" - nowy film Hirokazu Kore-edy. Na tegorocznym festiwalu w Cannes grający główną rolę Song Kang Ho dostał Złotą Palmę dla najlepszego aktora. Sang-hyun (Song Kang-Ho) i jego przyjaciel Dong-soo (Gang Dong-Won) żyją skromnie, prowadząc małą pralnię i dorabiając na plebanii. Pewnej ulewnej nocy w oknie życia pojawia się niemowlę. Przekonani, że po porzuconego chłopca nikt się nie zgłosi, Sang-hyun i Dong-soo planują sprzedać go parze, która nie może mieć własnych dzieci. Kiedy wszystko wydaje się ustalone, niespodziewanie zjawia się matka dziecka.

Młoda dziewczyna odkrywa ich plan i chce zgłosić sprawę na policję. Porywacze przekonują ją jednak, że ich celem jest znalezienie dobrego domu dla małego Woo-sunga, więc dziewczyna postanawia wyruszyć z nimi na poszukiwania nowych rodziców. Wkrótce okazuje się, że ich śladem podążają dwie funkcjonariuszki policji. Po drodze na jaw wychodzą głęboko skrywane sekrety. Okazuje się, że każdy ma coś na sumieniu. Hirokazu Kore-eda zdobył w 2018 roku Złotą Palmę na festiwalu w Cannes, a rok później nominację do Oscara za film "Złodziejaszki".