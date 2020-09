​Nowa powieść Szczepana Twardocha, autora bestsellerowego "Króla". Głośna sprawa Tomasza Komendy na dużym ekranie. I międzynarodowy festiwal Warszawska Jesień w salach koncertowych. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Kadr z filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" / Materiały prasowe

"Pokora". Nowa powieść Szczepana Twardocha

16 września ukaże się nowa powieść Szczepana Twardocha pod tytułem "Pokora". Jej główny bohater Alois Pokora to syn górnika z Górnego Śląska, zrządzeniem losu wyrwany z proletariackiej rodziny. Wszędzie spotyka się z pogardą i odrzuceniem. Samotny i prześladowany, wierzy tylko w erotyczną relację z perwersyjną, dominującą Agnes. 11 listopada 1918 leutnant Alois Pokora wychodzi ze szpitala na ulice zrewoltowanego Berlina. Stary świat się skończył. Ale Alois nie należał do starego świata i nie należy też do nowego. "Pokora" to historia o Berlinie i Śląsku, o Niemcach i Polakach, o podziałach społecznych i etnicznych. O pożądaniu, władzy, uległości i cenie, jaką płaci się w walce o godność.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"

Kinowa premiera oczekiwanego filmu zaplanowana jest na 18 września. To historia chłopaka, Tomka Komendy, który trafił do więzienia za zbrodnie, których nie popełnił. Został skazany na 25 lat więzienia za brutalne przestępstwo. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość? Zdjęcia do produkcji były kręcone we Wrocławiu, Warszawie i okolicach oraz Wałbrzychu i Zabrzu. Film, co podkreślają jego twórcy, powstał przy zaangażowaniu i pełnym wsparciu Tomasza Komendy i jego rodziny. Reżyserem jest Jan Holoubek, a zagrali m.in Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki. W postać Tomasza Komendy wcielił się Piotr Trojan. Lektura scenariusza wywołała we mnie ogromną złość i bezradność. Dlaczego nikt nic wtedy nie zrobił? Dlaczego w ogóle to wszystko się wydarzyło? Z kolei finał to wielkie wzruszenie, niezmienne przy każdej kolejnej wersji tekstu. Jestem przekonany, że widzowie podzielą te emocje - mówi odtwórca roli Tomasza Komendy

Warszawska Jesień

63. Festiwal Warszawska Jesień odbywać się będzie od 18 do 26 września w warszawskich salach koncertowych. Transmisje koncertów będzie można śledzić w internecie. Podczas festiwalu zaprezentowana zostanie twórczość 50 kompozytorek i kompozytorów. Temat przewodni Warszawskiej Jesieni "Muzyka i język" odnieść można do wielu obszarów myśli i aktywności ludzkiej. Muzyka jest językiem, ale i język niesie własną muzykę - mówił dyrektor festiwalu Jerzy Kornowicz. W programie są 23 światowe premiery, wystąpi pięć orkiestr, dwa chóry, dziewięć zespołów, solistki i soliści. Wszystkie wydarzenia 63. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej będą również transmitowane lub możliwe do odtworzenia jako nagrania.