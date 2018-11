Maciej Stuhr i Agnieszka Więdłocha jako para wrócą do kin w komedii "Planeta Singli 2" w piątek 9 listopada. Dzień później odbędzie się "Koncert dla Niepodległej" z gwiazdami muzyki oraz pokaz przedwojennego filmu, polskiej superprodukcji z lat 20.

Główne role w "Planecie Singli 2" grają Maciej Stuhr i Agnieszka Więdłocha / Maciej Zdunowski / Gigant Films / Materiały prasowe

Druga odsłona "Planety Singli"

Pierwsza część filmu podobała się i widzom i krytykom. Była lekką, ale inteligentną komedią o nieśmiałej, zdolnej nauczycielce muzyki i zarozumiałym playboyu z telewizji. 9 listopada do kin wejdzie druga część "Planety Singli". Maciej Stuhr i Agnieszka Więdłocha to para, której losy połączyła randkowa aplikacja. Wróci też małżeństwo grane przez Weronikę Książkiewicz i Tomasza Karolaka. W filmie pojawią się także Danuta Stenka czy Piotr Głowacki.

Związek Ani (Agnieszka Więdłocha) i Tomka (Maciej Stuhr) przeżywa poważny kryzys. On, showman-celebryta wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander - zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.

Zrekonstruowani cyfrowo "Szaleńcy"

W przeddzień rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny przygotuje pokaz zrekonstruowanego cyfrowo filmu "Szaleńcy" z 1928 roku w reżyserii Leonarda Buczkowskiego z muzyką autorstwa Stephena Horne'a. Pokaz odbędzie się 10 listopada w siedzibie FINA w Warszawie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Kadr z filmu "Szaleńcy" / materiały FINA /

Film "Szaleńcy" jest produkcją unikatową w historii polskiej kinematografii. Powstał u schyłku popularności tzw. kina narodowego, którego głównym motywem była droga Polski do odzyskania niepodległości. To również jedna z ostatnich polskich produkcji niemych. To pierwszy film w historii młodego polskiego kina, który można było nazwać prawdziwą superprodukcją. Chodzi o olbrzymią ilość wojska, nowatorskie efekty specjalne i pirotechniczne, pieczołowicie odtworzone sceny bitew, broń z epoki, a także obecność na planie najnowszych zdobyczy techniki wojskowej, czyli czołgów i samolotów. "Wielki krok naprzód w polskiej kinematografii", "Jeden z najlepszych filmów dekady", "Pierwszy film polski, który przynosi zaszczyt naszej twórczości kinematograficznej" - pisała prasa.





"Koncert dla Niepodległej"

"Koncert dla Niepodległej" odbędzie się 10 listopada na PGE Narodowym. W programie znalazły się utwory, które towarzyszyły Legionom Polskim, walczącym na Monte Cassino żołnierzom i cywilom broniącym stolicy w Powstaniu Warszawskim. Nie zabraknie piosenek, które dodawały nadziei walczącym z totalitarną władzą, a także tych, które towarzyszyły chwilom radosnym - na dancingach i w dyskotekach.

Maryla Rodowicz zaśpiewa największe przeboje gwiazd piosenki młodzieżowej lat 60. Dzięki Krystynie Prońko w nowej aranżacji usłyszymy "Mury" Jacka Kaczmarskiego". Będzie też nietypowe wykonanie "Arahji" zespołu Kult, a zaśpiewa Ewa Farna. Własne aranżacje znanych utworów przygotowali również Kamil Bednarek, Aleksandra Kurzak, Adam Bałdych, L.U.C., Natalia Nykiel, Sebastian Karpiel-Bułecka, Stanisława Celińska czy Marek Piekarczyk. Będą też zespoły - Sound’n’Grace, Mazowsze, Warszawskie Combo Taneczne czy SBB.

(mn)