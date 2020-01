Nominacje do Oscarów, "Gorący temat" w kinie i powrót kultowych "Psów". Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Nominacje do Oscarów

Oficjalne oscarowe nominacje zostaną ogłoszone w poniedziałek 13 stycznia. W grudniu polski kandydat do oscarowej nominacji, film "Boże Ciało" Jana Komasy, znalazł się na krótkiej liście dziesięciu tytułów.





W tym roku po raz pierwszy dotychczasową kategorię "najlepszy film nieanglojęzyczny" oficjalnie zastąpi "najlepszy film międzynarodowy". Wśród dziewięciu konkurentów "Bożego Ciała" są m.in. południowokoreański "Parasite" Bonga Joon-ho, hiszpański "Ból i blask" Pedro Almodovara, senegalski "Atlantyk" Mati Diopa i czeski "Malowany ptaki" Vaclava Marhoula. W poniedziałek poznamy finalistów.





92. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 9 lutego. Podobnie jak rok temu, nie będzie miała prowadzącego.





"Gorący temat" w kinach

To być jeden z głównych kandydatów do Oscarów. Film "Bombshell", który w polskich kinach wyświetlany będzie pod tytułem "Gorący temat", opowiada prawdziwą i szokującą historię. Historia jednego z najgłośniejszych skandali ostatnich lat, którego głównym negatywnym bohaterem był szef amerykańskiej telewizji Fox News - Roger Ailes. W filmie gra go John Lithgow. Szef kontakty z podwładnymi dziennikarkami zaczyna się od niewybrednych żartów i aluzji, a kończy na erotycznych propozycjach nie do odrzucenia. Dziennikarki stacji latami przechodzą koszmar. Odmowa obcowania z Ailesem grozi wyrzuceniem z pracy i wilczym biletem na rynku.

Trzy kobiety znajdują w sobie siłę, by skończyć z tym koszmarem. Ailes nie zamierza się poddać bez walki, a dysponuje wielką władzą, fortuną i kontaktami na politycznych szczytach. Na szczęście ta konfrontacja da siłę milionom kobiet na całym świecie i będzie ważnym krokiem w akcji #MeToo. Charlize Theron gra Megyn Kelly, Nicole Kidman - Gretchen Carlson, a Margot Robbie występuje w filmie "Gorący temat" jako Kayla Pospisil, a Malcolm McDowell jako Rupert Murdoch. Film 17 stycznia wejdzie do polskich kin.





"Psy 3" w kinach

Marcin Dorociński na planie filmu "Psy 3. W imię zasad" / Bartosz Mrozowski/Kino Świat / Materiały prasowe





To, że "Psy 3" na pewno powstaną, reżyser Władysław Pasikowski ujawnił w rozmowie z RMF FM w 2019 roku, w swoim pierwszym radiowym wywiadzie. Do kultowych ról wracają Bogusław Linda i Cezary Pazura.

Scenariusz wbił mnie w fotel. Spowodował dreszcz emocji. Dialogi są fajne i na czasie - mówił w RMF FM Cezary Pazura. Kręcimy dość mocne sceny i zachowujemy się czasem jak dzieciaki, które po 25 latach znów dorwały się do ulubionej zabawki (...) nas to bardzo kręci, na planie pełna ekscytacja - zapewniał w pierwszej rozmowie o filmie aktor. Jest w tym coś magicznego - dodawał w RMF FM Pazura.



Premiera trzeciej części "Psów" zatytułowanej "W imię zasad" 17 stycznia 2020 roku. W obsadzie są też m.in Artur Żmijewski, Edward Linde-Lubaszenko, Marcin Dorociński, Sebastian Fabijański i Arkadiusz Jakubik.