"Boże Ciało" Jana Komasy znalazło się na krótkiej liście filmów walczących o nominacje w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Nominacje zostaną ogłoszone 13 stycznia 2020 roku.

Bartosz Bielenia na planie "Bożego Ciała" / fot. Andrzej Wencel © Aurum Film / Materiały prasowe

Oprócz “Bożego Ciała" na shortliście w kategorii "najlepszy film międzynarodowy" znalazły się takie obrazy, jak czeski “Malowany ptak", estoński film "Truth and Justice" i francuscy "Nędznicy". Są też filmy zgłoszone przez Węgry (“Those Who Remained"), Macedonię Północną ("Honeyland"), Rosję (“Wysoka dziewczyna") i Senegal (“Atlantics"). Dwa ostatnie tytuły to koreański "Parasite" oraz hiszpański "Ból i blask".

Oscarowe nominacje ogłoszone zostaną 13 stycznia 2020 roku. 92 gala rozdania Oscarów odbędzie się 9 lutego.





Wideo youtube

"Chcieliśmy wyrazić naszą wielką radość, że Boże Ciało / Corpus Christi znalazło się na oskarowej shortliście! To ogromny sukces, gdyż prawie 3 miesiące temu startowaliśmy do oskarowego wyścigu z pozycji filmu niszowego i mało rozpoznawalnego na rynku amerykańskim. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy nas wspierali - przede wszystkim Polski Instytut Sztuki Filmowej, a w szczególności jego dyrektorowi Radosławowi Śmigulskiemu, którego pomoc i osobiste zaangażowanie w trakcie działań promocyjnych w USA były niezwykle istotne. Dziękujemy polskiej komisji oskarowej za wybór "Bożego Ciała" jako tegorocznego reprezentanta Polski w oskarowym wyścigu. Wielkie podziękowania kierujemy do Emily Lu Aldrich i Hildy Somarriba, naszym cudownym PR publicists, które prowadzą nas dzielnie przez różne meandry kampanii" - napisali po ogłoszeniu decyzji Akademii twórcy filmu - reżyser Jan Komasa i producenci - Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham. "Dziękujemy agentowi sprzedaży zagranicznej, New Europe Film Sales, w szczególności Jankowi Naszewskiemu za skuteczną międzynarodową promocję filmu. Dzisiejszy dzień i decyzja o uhonorowaniu naszego filmu zakwalifikowaniem na oskarową shortlistę wieńczy kilka miesięcy ciężkiej pracy wielu osób" - podkreślili.





"Boże Ciało" to inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia chłopaka, który po wyjściu z zakładu poprawczego postanawia udawać księdza. W jego rolę brawurowo wciela się Bartosz Bielenia. W obsadzie są również Eliza Rycembel, Tomasz Ziętek, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat czy Leszek Lichota.