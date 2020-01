Trzecia część kultowych "Psów". Nowy "Top Gun" i ostatni Bond z Danielem Craigiem w roli agenta 007. To najbardziej oczekiwane premiery filmowe w 2020 roku. Będzie też m.in nowa Wonder Woman i druga część "Sali samobójców".

Pasikowski wraca do "Psów"

To, że "Psy 3" na pewno powstaną, reżyser Władysław Pasikowski ujawnił w rozmowie z RMF FM w 2019 roku, w swoim pierwszym radiowym wywiadzie.

Do kultowych ról wracają Bogusław Linda i Cezary Pazura. Scenariusz wbił mnie w fotel. Spowodował dreszcz emocji. Dialogi są fajne i na czasie - mówił w RMF FM Pazura.

Dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta jako pierwsza odwiedziła plan filmowy. Kręcimy dość mocne sceny i zachowujemy się czasem jak dzieciaki, które po 25 latach znów dorwały się do ulubionej zabawki (...) nas to bardzo kręci, na planie pełna ekscytacja - zapewniał w lipcu w 2019 roku w rozmowie z RMF FM Cezary Pazura. Jest w tym coś magicznego - dodawał aktor.

Premiera trzeciej części "Psów" zatytułowanej "W imię zasad" 17 stycznia 2020. W obsadzie są też m.in Artur Żmijewski, Edward Linde-Lubaszenko, Marcin Dorociński, Sebastian Fabijański i Arkadiusz Jakubik.

Wideo youtube

Nowy "Top Gun"

Do 17 lipca musimy poczekać na nowy "Top Gun: Maverick". O pilotach i podniebnych akrobacjach. W roli głównej ponownie Tom Cruise.

Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarce wojennej, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest na szczycie. Jako mistrzowski pilot testuje najnowocześniejsze maszyny. Staje na czele lotniczej specgrupy szkolącej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było. Na swojej drodze spotyka porucznika Bradley'a Bradshawa (Miles Teller). To syn jego przyjaciela, oficera Nicka Bradshawa, "Goose'a", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick mierzy się ze swymi lękami i demonami.

W filmie zobaczymy też m.in. Jennifer Connelly, Jona Hamma oraz Eda Harrisa.

Wideo youtube

"Nie czas umierać", czyli nowy Bond

Daniel Craig po raz ostatni zagra Jamesa Bonda. 25. film o przygodach agenta 007 nosi tytuł "Nie czas umierać" i do polskich kin trafi 3 kwietnia. W obsadzie są też Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw i Jeffrey Wright, a dołączyli do nich Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz nagrodzony Oscarem za rolę Freddy’ego Mercury’ego Rami Malek, który wcielił się w czarny charakter.

Szczegóły scenariusza trzymane są w tajemnicy, ale znamy zarys fabuły - James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Wideo youtube

Druga część "Sali samobójców"

W marcu do polskich kin wejdzie "Sala samobójców. Hejter" w reżyserii Jana Komasy. To druga część kasowego filmu z 2011 roku. Twórcy zapowiadają nową odsłonę jako elektryzujący cyberdreszczowiec oraz współczesną wersję "Romea i Julii". "Hejter" ma być uniwersalną opowieścią o miłości, która przeradza się w hejt.

Główną rolę gra Maciej Musiałowski. W obsadzie są też m.in.: Vanessa Aleksander, Danuta Stenka, Agata Kulesza, Maciej Stuhr czy Jacek Koman. Producentami drugiej części "Sali samobójców" są Jerzy Kapuściński i Wojciech Kabarowski.

Jak czytamy w opisie dystrybutora filmu, to ma być "prawdziwy obraz świata znajdującego się w fazie dynamicznych przemian społecznych, ekonomicznych i technologicznych - w erze dominacji mediów społecznościowych, postprawdy i wirtualnej rzeczywistości, będących źródłem potężnych i nieznanych dotąd zagrożeń".

"1917". Sam Mendes opowiada o I wojnie

Sam Mendes, zdobywca Oscara za "American Beauty" i reżyser dwóch Bondów, czyli "Skyfall" i "Spectre", tym razem nakręcił film wojenny. Opowiedział dramatyczne losy żołnierzy na froncie jednej z najbardziej tragicznych wojen w dziejach świata.

Jest tytułowy rok 1917. Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Perry otrzymują ogromnie ryzykowną misję, od której powodzenia zależy życie ich towarzyszy. Muszą przedrzeć się za linię wroga i przekazać rozkaz odwołujący atak, który w świetle nowych informacji nie ma najmniejszych szans powodzenia. Jeśli nie uda się wypełnić misji, zginie ponad 1600 żołnierzy, a wśród nich brat Schofielda.

Ten film oparty jest luźno na opowieściach mojego dziadka, który był na froncie do 1918 roku. Opowiadał nam wiele podobnych historii, a one zostały ze mną na całe życie - mówił Sam Mendes na światowej premierze filmu. W polskich kinach "1917" pojawi się 24 stycznia.

Wideo youtube

"Małe kobietki"

Greta Gerwig to reżyserka wiele razy nagradzanego filmu "Lady Bird". Tym razem Gerwig postanowiła przenieść na ekrany kultową powieść Louisy May Alcott "Małe kobietki", czyli historię czterech sióstr March, które są zdeterminowane, by żyć po swojemu.

W rolach Jo, Meg, Amy i Beth zobaczymy Saoirse Ronan, Emmę Watson, Florence Pugh oraz Elizę Scanlen. W filmie występują także Timothee Chalamet w roli sąsiada sióstr March - Lauriego oraz Laura Dern jako Marmee i Meryl Streep jako ciotka March. Film do polskich kin trafi 31 stycznia.

Wideo youtube

Wraca Wonder woman

"Wonder woman 1984" w kinach będzie do obejrzenia od 5 czerwca 2020. Zapowiadana jest jako amerykański fantastyczny film akcji, a powstał na podstawie serii komiksów o superbohaterce o tym samym imieniu. Wydawcą "Wonder woman " jest DC Comics.

Film reżyseruje Patty Jenkins, wspólnie z Geoffem Johnsem i Davidem Callahamem jest ona również autorką scenariusza. Muzykę do filmu skomponował Hans Zimmer. Główną role gra Gal Gadot. W obsadzie są również m.in Chris Pine, Kristen Wiig i Pedro Pascal.

Wideo youtube

