Przeciągający się kot - to kolejne szóste już malowidło Banksy’ego w Londynie. Tajemniczy artysta w ciągu ostatnich sześciu dni zaskakiwał mieszkańców Wielkiej Brytanii muralami przedstawiającymi zwierzęta.

Szóste malowidło Banksy’ego - szósty dzień z rzędu. Tajemniczy brytyjski artysta nie przestaje zaskakiwać londyńczyków malowidłami, które od prawie tygodnia pojawiają się w przestrzeni publicznej.



Malunek przeciągającego się kota pojawił się na starym bilbordzie. Został on jednak niemal natychmiast rozebrany przez tajemniczą ekipę, rzekomo w celu zabezpieczenia dzieła sztuki - informuje reporter RMF FM Bogdan Frymorgen.



Banksy zaskakiwał mieszkańców Londynu swoimi dziełami każdego dnia w tym tygodniu.



W poniedziałek (5 sierpnia) w pobliżu mostu Kew w południowo-zachodnim Londynie pojawiła się koza balansująca nad przepaścią. We wtorek mieszkańcy zobaczyli głowy słoni, których trąby były skierowane do siebie na jednym z domów w Chelsea. Kolejnego dnia pojawiły się trzy małpki przemykające przez most nad Brick Lane we wschodnim Londynie. Czwartek zaskoczył londyńczyków malunkiem wyjącego wilka na dużej antenie satelitarnej na dachu w Peckham. W piątek z kolei, nad sklepem w Walthamstow na rogu Pretoria Avenue pojawiła się para pelikanów. Przeciągający się kot był szóstym muralem Banksy'ego w mijającym tygodniu.



Jak podają brytyjskie media, siódme dzieło może pojawić się już wkrótce.



Banksy opublikował na Instagramie zdjęcie dzieła, w ten sposób potwierdzając, że jest jego autorem.



Jak informuje reporter RMF FM, celem najnowszych dzieł tajemniczego artysty jest umilenie Brytyjczykom życia, które przez ostatnie dni - ze względu na zamieszki w Wielkiej Brytanii - nie było łatwe.

Tożsamość artysty nadal jest nieznana.



"Nie można być graficiarzem i pokazywać twarz" - powiedział w nagranym przez telewizje ITV wywiadzie 20 lat temu. W trakcie rozmowy miał zasłonięte oblicze. Banksy nigdy nie pokazuje się publicznie.

Jego dzieła powstają na ulicach brytyjskich miast, ale także na Zachodnim Brzegu Jordanu lub w Ukrainie - wszędzie tam, gdzie konieczny jest pomysłowy komentarz do zaistniałej rzeczywistości.

Prace brytyjskiego artysty osiągają na aukcjach zawrotne ceny.