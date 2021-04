Dystrybutorzy filmowi zareagowali natychmiast na luzowanie obostrzeń koronawirusowych. Jest już gotowy nowy harmonogram polskich premier. Od 14 maja czynne będą kina plenerowe, od 29 - te stacjonarne. Sala może być zajęta w połowie.

29 MAJA



Tego dnia na ekrany polskich kin wejdzie bardzo oczekiwany, nagrodzony kilka dni temu trzema Oscarami "Nomadland". To opowieść o ludziach, których kryzys zmusił do życia w drodze.

Wideo youtube

"Cruella" z Emmą Stone w roli znanej z animacji "101 dalmatyczyńczyków" Cruelli de Mon. W najnowszej produkcji Disneya obok Emmy Stone zobaczymy dwukrotną zdobywczynię Oscara Emmę Thompson w roli Baronessy von Hellman. Akcja "Cruelli" rozgrywa się w Londynie w latach 70. w trakcie punkrockowej rewolucji, opowiada historię Estelli, bystrej i kreatywnej dziewczyny, która żyje na granicy prawa i ma bzika na punkcie mody. Pewnego dnia talent Estelli do mody wpada w oko Baronessy von Hellma - legendy mody.

Wideo youtube

Miesiąc czekamy też na koreański "Minari". To film wyprodukowany przez studio Brada Pitta i z nagrodzoną w tym roku Oscarem Yuh-Jung Youn. To uniwersalna opowieść o delikatnej sztuce zapuszczania nowych korzeni, która wymaga czasu, cierpliwości i pokory. Tytułem nawiązująca do wytrzymałego koreańskiego zioła minari, które wyrośnie wszędzie, gdzie się je posadzi.

Wideo youtube

4 CZERWCA

Tego dnia do polskich kin wejdzie "Godzilla vs. Kong". To film, który pokazuje pojedynek dwóch legendarnych przeciwników w spektakularnej batalii, której stawką są następne stulecia zagrożonego świata. Jak czytamy w opisie dystrybutora, "Kong i jego obrońcy podejmują niebezpieczną wyprawę w celu odnalezienia prawdziwego domu kolosa. Towarzyszy im Jia, młoda sierota, którą z Kongiem łączy wyjątkowa i silna zażyłość. Niespodziewanie na drodze ekspedycji staje wściekła Godzilla, siejąc zniszczenie po całym globie".

Wideo youtube

11 CZERWCA

Wyróżniony w tym roku Oscarem dla najlepszego filmu zagranicznego duński "Na rauszu" wejdzie do polskich kin 11 czerwca. To z kolei opowieść dość kontrowersyjna, o duńskich nauczycielach, którzy, by funkcjonować, są bez przerwy na tytułowym rauszu. Już wiadomo, że prawa do amerykańskiej wersji duńskiej produkcji kupiło studio należące do Leonardo DiCaprio. I to on ma zagrać rolę, którą w oryginale wciela się Mads Mikkelsen.