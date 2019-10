W Los Angeles po czerwonym dywanie przeszła ekipa filmu "Doktor Sen". Ewan Mcgregor, Rebecca Ferguson i reżyser Mike Flanagan byli gośćmi uroczystej premiery kontynuacji kultowego "Lśnienia" według prozy Stephena Kinga.

Wideo youtube

Pamiętacie małego chłopca obdarzonego niezwykłą mocą z filmu Stanleya Kubricka? Filmowego syna Jacka Nicholsona, dozorcy nawiedzonego pensjonatu? Chłopca uwięzionego w odludnym hotelu wraz z opętanym ojcem?



Wideo youtube

Minęło 40 lat. Dorosły już Dan spotyka dziewczynkę, która przejawia podobne do niego zdolności. Stara się ją chronić przed kultem o nazwie Prawdziwy Węzeł, którego członkowie polują na dzieci obdarzone mocami, aby zachować nieśmiertelność.

Nasz film również jest adaptacją prozy Stephena Kinga - przypomina aktor Ewan McGregor. Scenariusz powstał na podstawie powieści "Doktor Sen". Do polskich kin kontynuacja "Lśnienia", jednego z najlepszych horrorów w historii kina, trafi 15 listopada.

O czym jest powieść Stephena Kinga "Doktor Sen"?

Polskie tłumaczenie powieści Stephena Kinga "Doktor Sen" ukazało się w 2013 roku nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. Grupa staruszków nazywająca się Prawdziwym Węzłem przemierza autostrady Ameryki w poszukiwaniu pożywienia. Z pozoru są nieszkodliwi - emeryci odziani w poliester, nierozstający się ze swoimi samochodami turystycznymi. Jednak Dan Torrance już wie, a rezolutna dwunastolatka Abra Stone wkrótce się przekona, że Prawdziwy Węzeł to prawie nieśmiertelne istoty żywiące się substancją wytwarzaną przez poddane śmiertelnym torturom dzieci - obdarzone tym samym darem, co Dan.

Nękany przez mieszkańców hotelu Panorama, w którym jako dziecko spędził jedną straszliwą zimę, Dan przez dziesięciolecia błąka się po Ameryce, usiłując zrzucić z siebie odziedziczone po ojcu brzemię beznadziei, alkoholizmu i przemocy. Ostatecznie odnajduje swoje miejsce w małym miasteczku w New Hampshire, we wspierającej go grupie Anonimowych Alkoholików i w domu opieki, gdzie zachowana z lat dzieciństwa resztka mocy pozwala mu nieść ulgę umierającym w ostatnich chwilach ich życia. Staje się znany jako "Doktor Sen". Kiedy Dan poznaje efemeryczną Abrę Stone, jej nadzwyczajny dar budzi drzemiące w nim demony i każe mu stanąć do boju o jej duszę i przetrwanie. Scenariusz do filmu "Doktor Sen" został zaakceptowany przez samego autora i ma być wierny powieściowemu oryginałowi.