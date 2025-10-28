Zmarła Prunella Scales, której rola Sybil Fawlty na zawsze zapisała się w historii brytyjskiej komedii. Aktorka odeszła w wieku 93 lat.

Aktorka zmarła w domu w Londynie, otoczona rodziną; dzień przed śmiercią oglądała swój najsłynniejszy serial.

"Hotel Zacisze" przyniósł jej światową sławę, a rola Sybil na zawsze zapisała się w historii brytyjskiej telewizji.

W wieku 93 lat zmarła Prunella Scales, brytyjska aktorka, która na zawsze pozostanie w pamięci widzów jako Sybil Fawlty z kultowego serialu "Hotel Zacisze". Informację o śmierci artystki przekazała stacja Sky News, powołując się na oświadczenie rodziny.

Ostatnie chwile w rodzinnym domu

Synowie aktorki, Samuel i Joseph West, poinformowali, że ich matka zmarła w poniedziałek w domu w Londynie, otoczona bliskimi. "Chociaż demencja zmusiła ją do przejścia na emeryturę po niemal 70-letniej karierze aktorskiej, nadal mieszkała w domu. Dzień przed śmiercią oglądała serial "Hotel Zacisze" - czytamy w oświadczeniu rodziny.

Ta wzruszająca scena do końca łączy Scales z rolą, która przyniosła jej największą popularność i sympatię widzów na całym świecie.

50 lat "Hotelu Zacisze". Rola, która przeszła do historii

W tym roku minęło dokładnie 50 lat od premiery pierwszego odcinka "Hotelu Zacisze", serialu, który uczynił z Prunelli Scales prawdziwą gwiazdę. W latach 1975-1979 wcielała się w postać Sybil Fawlty - apodyktycznej, energicznej i niepowtarzalnej żony właściciela hotelu, Basila Fawlty’ego, granego przez Johna Cleese’a.

"Grając Sybil, Scales ugruntowała swoją pozycję królowej brytyjskich sitcomów dzięki bujnej fryzurze, wysokim obcasom, drapieżnemu śmiechowi i dominującej postawie" - napisała redakcja portalu Independent. Jej kreacja do dziś jest uważana za jedną z najbardziej charakterystycznych w historii brytyjskiej telewizji.

Choć "Hotel Zacisze" przyniósł jej międzynarodową sławę, Prunella Scales miała na swoim koncie wiele innych wybitnych ról. W filmie "Jaś Fasola" wcieliła się w postać królowej, a za rolę Elżbiety II w telewizyjnej adaptacji sztuki Alana Bennetta "A Question of Attribution" otrzymała nominację do prestiżowej nagrody BAFTA.

Przez niemal siedem dekad obecności na scenie i przed kamerą, zagrała dziesiątki ról - od komedii po dramaty - budując swoją pozycję jako jednej z najważniejszych postaci brytyjskiej kultury.

Zmagania z chorobą i życie rodzinne

W 2013 roku u Prunelli Scales zdiagnozowano otępienie naczyniowe. Mimo choroby, aktorka przez długi czas pozostawała aktywna i mieszkała w domu, otoczona opieką rodziny. Pozostawiła po sobie dwóch synów i pasierbicę, a także siedmioro wnucząt i czworo prawnucząt.