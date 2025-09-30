W wieku 90 lat zmarł aktor teatralny i filmowy Zygmunt Biernat, wieloletni członek zespołu Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

Zmarł aktor Zygmunt Biernat / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował w poniedziałek Teatr Zagłębia, uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 października w Katowicach.

Zygmunt Biernat urodził się 12 kwietnia 1935 roku w Katowicach. Był polskim aktorem teatralnym i filmowym, którego kariera obejmowała zarówno sceny teatralne, jak i produkcje filmowe i telewizyjne.

Swoją drogę artystyczną rozpoczął w młodości w Teatrze Lalek "Czerw" w Katowicach, a następnie występował w Przedsiębiorstwie Państwowym Imprez Estradowych "Artos", Estradzie Śląskiej oraz Śląskim Teatrze Powszechnym. W latach 1959-1963 był członkiem zespołu Teatru Nowego w Zabrzu, a w latach 1963-1972 - Teatru Ateneum w Katowicach. W 1970 roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski w Warszawie.

Biernat przez ponad dwie dekady, w latach 1972-1995, związany był z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, gdzie występował w wielu znaczących rolach teatralnych.

Artysta znany był również z dorobku filmowego. Wystąpił m.in. w produkcjach Kazimierza Kutza: "Sól ziemi czarnej" (1969) i "Perła w koronie" (1971), w filmie "Angelus" Lecha Majewskiego oraz w serialu "Blisko, coraz bliżej" (1982-1986). Pojawiał się także w takich filmach i serialach jak "Żołnierze wolności" (1977), "Okrągły tydzień" (1977), "Na straży swej stać będę" (1983), "Biała wizytówka" (1986), "Rodzina Kanderów" (1988) czy "Święta wojna" (2002).

Teatr Zagłębia, żegnając swojego byłego aktora, przekazał rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy współczucia.