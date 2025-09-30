Kierowca ciężarówki pochodzący z Litwy, który w ubiegłą sobotę spowodował karambol na drodze S8 pod Oleśnicą, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. W wypadku zderzyły się dwie ciężarówki oraz dwa samochody osobowe. W jednej z zakleszczonych osobówek na miejscu zginęły dwie osoby, a kolejne dwie zmarły w szpitalu. Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Karambol na trasie S8 w Oleśnicy / KP PSP w Oleśnicy / Państwowa Straż Pożarna

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek poinformowała we wtorek, że decyzją Sądu Rejonowego w Oleśnicy 57-letni obywatel Litwy, który spowodował wypadek, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego Linas J. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu wskazując, że nie jest w stanie podać przyczyny swojego zachowania. Dodał, że gdy zobaczył przed swoim pojazdem inne samochody osobowe, było już za późno na reakcję - powiedziała rzecznik.

Podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Karambol na trasie S8

Do karambolu doszło, gdy jedna z ciężarówek najechała na auto osobowe, a to uderzyło w kolejne, które najechało z kolei na drugą ciężarówkę jadącą przed nim.

Ofiary były zakleszczone w aucie osobowym. Na miejscu zginęły dwie osoby, a trzy trafiły do szpitali. Dwie ranne osoby zmarły w szpitalu. Badanie alkomatem i narkotestem potwierdziło, że po wypadku podejrzany był trzeźwy, ale pobrano mu też krew do dalszych badań.