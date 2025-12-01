Nie żyje 11-letni Nikodem Marecki, aktor znany m.in. z roli w serialu "Biała odwaga". "Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 listopada 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki" - przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych rodzice chłopca.

Nie żyje Nikodem Marecki / Paweł Wodzyński / East News

Nikodem Marecki zagrał w serialu "Biała odwaga" syna głównej bohaterki. Widzowie mogli go również oglądać w filmie "Zołza" u boku Małgorzaty Kożuchowskiej oraz w serialu "Szpital św. Anny".

Zmarł 27 listopada 2025 r., o czym bliscy poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Moja miłość", "Jesteś moją dumą, Wielki Człowieku do zobaczenia" - napisali najbliżsi.

Reżyser "Białej odwagi" Marcin Koszałka w pożegnalnym wpisie podał okoliczności tragedii:

"Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w 'Białej odwadze' synka głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał... Do zobaczenia".

Nikodem Marecki nie żyje. Jest data pogrzebu

Chłopiec uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Niedźwiedź (woj. małopolskie). Na znak żałoby placówka zamieściła czarną wstążkę na swoim profilu.

Wiadomo już, że pogrzeb odbędzie się w środę 3 grudnia 2025 r. w kościele parafialnym w Niedźwiedziu.