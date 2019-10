"Nie czas umierać" - 25. część serii o przygodach Jamesa Bonda trafi do polskich kin 3 kwietnia 2020 roku. Dziś zaprezentowano pierwszy plakat tej produkcji.

Plakat nowego filmu o przygodach jamesa Bonda / Forum Film Poland / Materiały prasowe



Reżyserem "Nie czas umierać" (tytuł oryginalny to "No Time To Die") jest Cary Joji Fukunaga. Za zdjęcia odpowiada Linus Sandgren. Agenta 007 ponownie gra Daniel Craig.



W obsadzie 25. części serii są m.in. Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw i Jeffrey Wright, a także Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen i Rami Malek.



O czym opowiada film "Nie czas umierać"? James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.



5 października obchodzony jest Światowy Dzień Bonda. To właśnie tego dnia w 1962 roku odbyła się uroczysta premiera pierwszego filmu o agencie 007 - "Doktora No". Głównego bohatera grał Sean Connery.