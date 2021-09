W londyńskim Royal Albert Hall odbyła się światowa premiera "Nie czas umierać" - nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda. To 25. część serii o agencie 007 i ostatnia, w którą głównego bohatera zagrał Daniel Craig.

Lashana Lynch, Daniel Craig i Lea Seydoux / NEIL HALL / PAP/EPA

Nie robimy tych filmów dla siebie. Nie mogę się doczekać, aż publiczność go zobaczy - mówił na premierze Daniel Craig. Jak podkreślał, to dla niego moment ogromnej radości i ulgi.

Rami Malek, który w "Nie czas umierać" gra głównego przeciwnika Bonda, mówił na czerwonym dywanie, że samo zaproszenie do udziału w tym projekcie było dla niego wielkim wyróżnieniem. Jak tłumaczył, seria o agencie 007 jest ikoniczna i odgrywa ogromną rolę w kinie jako swego rodzaju kręgosłup, na którym opierają się też inne filmowe franczyzy. Wiesz, że staniesz się częścią historii - zauważył aktor.



Grająca postać Monneypenny Naomi Harris zapewniała, że na "Nie czas umierać" warto było czekać. To wspaniały film, cieszę się, że go obejrzycie - zwróciła się do fanów.



Na uroczystej premierze pojawili się też m.in. reżyser "Nie czas umierać" Cary Joji Fukunaga, scenarzystka Phoebe Waller-Bridge, producenci Michael G. Wilson i Barbara Broccoli, autor muzyki Hans Zimmer i wykonująca tytułową piosenkę Billie Eilish. Nie zabrakło gwiazd znanych z obsady, takich jak m.in. Lashana Lynch, Ana de Armas, Lea Seydoux, Rory Kinnear i Ben Wishaw.



Książę Karol wraz z księżną Camillą oraz jego syn, książę William z księżną Kate. / NEIL HALL / PAP/EPA

W premierze "Nie czas umierać" wzięli udział również przedstawiciele rodziny królewskiej - książę Karol wraz z księżną Camillą oraz jego syn, książę William z księżną Kate.

"Nie czas umierać" w polskich kinach już od piątku!

Wideo youtube

W Royal Albert Hall obecni byli również m.in.i sensacyjna zwyciężczyni tenisowego turnieju US Open, 18-letnia Emma Raducanu. Na premierę zaproszono także zwykłych pracowników publicznej służby zdrowia, których postanowiono w ten sposób uhonorować za ich wkład w walkę z pandemią koronawirusa.

Nowy film o przygodach Jamesa Bonda będzie można oglądać w polskich kinach już od piątku.



Wideo youtube

O czym opowiada "Nie czas umierać"? Jak czytamy w zapowiedzi dystrybutora, "James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią".