"Od początku mówiłam, że ze sportu odchodzę w jednej roli, ale ze sportem się nie żegnam" – mówi w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM lekkoatletka Małgorzata Hołub-Kowalik. Mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio w sierpniu zakończyła karierę, ale szybko wypełniła sobie czas, zostając radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, a potem członkinią zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Od ponad roku jest też szczęśliwą mamą małej Blanki.

Małgorzata Hołub-Kowalik / Pawel Wodzynski / East News

"Zarażać swoją pasją"

Kibicom lekkiej atletyki Małgorzaty-Hołub-Kowalik przedstawiać nie trzeba. To złota medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów i srebrna medalistka z tej samej imprezy w kobiecej sztafecie 4x400 m. 10-krotna medalistka mistrzostw świata i Europy licząc także z halowymi imprezami. Wraz z zakończeniem przez nią kariery, skończyła się pewna era w polskiej lekkiej atletyce.

Decyzję o zakończeniu kariery Małgorzata Hołub-Kowalik podjęła także dlatego, że nie udało jej się wywalczyć kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Paryżu. W tym przeszkodziła jej kontuzja ścięgna Achillesa, z którą musiała się zmagać w ostatnich miesiącach.

Jej rozbrat ze światem sportu nie potrwał jednak długo. W listopadzie została wybrana członkinią zarządu PZLA. W rozmowie z RMF FM przyznaje, że po zakończeniu kariery chciała dalej zajmować się sportem.

Nie lubię nudy. Więc od początku mówiłam, że ze sportu odchodzę w jednej roli, ale ze sportem się nie żegnam. Z tyłu głowy cały czas miałam, że chciałabym wrócić. Jeszcze nie wiedziałam, czy akurat w takiej roli - akurat tak się potoczyło moje życie. Ale wiedziałam, że chcę działać w sporcie, chcę zarażać swoją pasją. Pokazywać, że sport jest naprawdę cudowną drogą dla młodych ludzi i myślę, że to będę chciała robić przez następne 4 lata - mówi Hołub-Kowalik.

Macierzyństwo – „dla chcącego nic trudnego!”

W ubiegłym roku członkini legendarnej sztafety "Aniołków Matusińskiego" została mamą małej Blanki. W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem przyznała, że macierzyństwo, kiedy jeszcze trenowała wyczynowo bieganie było wyzwaniem, ale do przeskoczenia. Podstawa - jak mówi - to dobra organizacja. Dla chcącego nic trudnego - podkreśla sportsmenka. A zapytana o to, jak dużo w życiu sportowca zmienia macierzyństwo, odpowiada:

Muszę przyznać, że zmienia naprawdę dużo. Myślę, że sport na poziomie zawodowym uczy troszeczkę egoizmu. A tutaj musimy spojrzeć na tę drugą osobę. I Blanka nauczyła mnie szerszego spojrzenia na życie. I właśnie - zarażanie sportem, zdrowym stylem życia - będę to robiła właśnie z myślą o moim dziecku. Chciałabym, żeby była wychowana zdrowo, "sportowo", a nie z otyłością i problemami kardiologicznymi.

„Stać nas na rywalizowanie z najlepszymi na świecie”

Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu na polską lekką atletykę spadły gromy. Jedyny medal w tej dyscyplinie zdobyła Natalia Bukowiecka - brąz w biegu na 400 metrów. Wywalczyła go jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Kaczmarek - podobnie jak złoty i srebrny medal w sztafetach igrzysk w Tokio startując razem z Małgorzatą Hołub-Kowalik. Trudno więc się dziwić, że nowa członkini zarządu PZLA - na pytanie o czołowe postaci polskiej lekkiej atletyki w kolejnych latach - na pierwszym miejscu wymienia koleżankę z drużyny.

Oczywiście Natalia Kacz... oj - Bukowiecka! Jest najbliższa mojemu sercu. To nie jest jakiś "no name", tylko medalistka igrzysk olimpijskich i medalistka mistrzostw świata. Natomiast oczywiście: Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda. W tym sezonie świetnie pokazały się też średniodystansowe biegaczki: Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska, Kinga Królik, Alicja Konieczek. Więc naprawdę myślę, że mamy zapas młodych i utalentowanych ludzi, nad którymi musimy oczywiście jeszcze popracować, stworzyć im bardzo dobre warunki do treningu i myślę, że za kilka lat będziemy mogli się cieszyć z medali mistrzostw Europy, może mistrzostw świata. Musimy poczekać, ale na pewno Natalia pokazała, czy Patryk Dobek - którzy zdobyli medale indywidualne na igrzyskach olimpijskich - że nas stać na to, żeby rywalizować z najlepszymi na świecie - mówi Małgorzata Hołub-Kowalik.

W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM opowiada też o swojej drugiej funkcji, czyli radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Zdradza, czym się zajmuje i jakie ma plany na przyszłość.