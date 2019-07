"Gra o tron" uzyskała najwięcej nominacji do nagrody Emmy przyznawanych produkcjom telewizyjnym. Serial HBO może się pochwalić aż 32 nominacjami. Uznanie krytyków uzyskał też "Czarnobyl", który otrzymał 19 nominacji.

32 nominacje otrzymała "Gra o tron" / Helen Sloan/HBO/Photoshot / PAP

32 nominacje jednego roku, to rekord jeśli chodzi o seriale dramatyczne.



W rywalizacji HBO - Netflix zdecydowanym zwycięzcą została stacja telewizyjna. Produkcje HBO otrzymały 137 nominacji, a Netflixa 117.

Ceremonia rozdania nagród Emmy odbędzie się 22 września w Los Angeles.

Nominacje do nagród Emmy

Najlepszy serial komediowy



"Barry"

"Fleabag"

"Dobre miejsce"

"Wspaniała pani Maisel"

"Russian Doll"

"Schitt's Creek"

"Figurantka"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym



Christina Applegate, "Już nie żyjesz"

Rachel Brosnahan, "Wspaniała pani Maisel"

Julia Louis-Dreyfus, "Figurantka"

Natasha Lyonne, "Russian Doll"

Catherine O’Hara, "Schitt’s Creek"

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Najlepszy aktor w serialu komediowym



Anthony Anderson, "Black-ish"

Don Cheadle, "Czarny poniedziałek"

Ted Danson, "Dobre miejsce"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Bill Hader, "Barry"

Eugene Levy, "Schitt’s Creek"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym



Alan Arkin, "The Kominsky Method"

Anthony Carrigan, "Barry"

Tony Hale, "Figurantka"

Stephen Root, "Barry"

Tony Shalhoub, "Wspaniała Maisel"

Henry Winkler, "Barry"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym



Alex Borstein, "Wspaniała pani Maisel"

Anna Chlumsky, "Figurantka"

Sian Clifford, "Fleabag"

Olivia Colman,"Fleabag"

Betty Gilpin, "GLOW"

Sarah Goldberg, "Barry"

Marin Hinkle, 'Wspaniała pani Maisel'

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym



Matt Damon, Saturday Night Live

Robert de Niro, Saturday Night Live

Luke Kirby, "Wspaniała pani Maisel"

Peter MacNicol, "Figurantka"

John Mulaney, Saturday Night Live

Adam Sandler, Saturday Night Live

Rufus Sewell, "Wspaniała pani Maisel"

Najlepsza aktorka gościnna w serialu komediowym



Jane Lynch, "Wspaniała pani Maisel"

Sandra Oh, Saturday Night Live

Maya Rudolph, "Dobre miejsce"

Kristin Scott Thomas, "Fleabag"

Fiona Shaw, "Fleabag"

Emma Thompson, Saturday Night Live

Najlepszy serial dramatyczny



"Zadzwoń do Saula"

"Bodyguard"

"Gra o tron"

"Obsesja Eve"

"Ozark"

"Pose"

"Sukcesja"

"This Is Us"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym



Emilia Clarke, "Gra o tron"

Jodie Comer, "Obsesja Eve"

Viola Davis, "Sposób na morderstwo"

Laura Linney, "Ozark"

Mandy Moore, "This Is Us"

Sandra Oh, "Obsesja Eve"

Robin Wright, "House of Cards"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym



Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Kit Harington, "Gra o tron"

Bob Odenkirk, "Zadzwoń do Saula"

Billy Porter, "Pose"

Milo Ventimiglia, "This Is Us"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym



Alfie Allen, "Gra o tron"

Jonathan Banks, "Zadzwoń do Saula"

Nikolaj Coster-Waldau, "Gra o tron"

Peter Dinklage, "Gra o tron"

Giancarlo Esposito, "Gra o tron"

Michael Kelly, "House Of Cards"

Chris Sullivan, "This Is Us"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym



Gwendoline Christie, "Gra o tron"

Julia Garner, "Ozark"

Lena Headey, "Gra o tron"

Fiona Shaw, "Obsesja Eve"

Sophie Turner, "Gra o tron"

Maisie Williams, "Gra o tron"

Najlepszy aktor gościnny w serialu dramatycznym



Michael Angarana, "This Is Us"

Ron Cephas Jones, "This Is Us"

Michael McKean, "Zadzwoń do Saula"

Kumail Nanjiani, "Strefa mroku"

Glynn Turman, "Sposób na morderstwo"

Bradley Whitford, "Opowieść podręcznej"

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym



Laverne Cox, "Orange Is the New Black"

Cherry Jones, "Opowieść podręcznej"

Jessica Lange, "American Horror Story: Apocalypse"

Phylicia Rashad, "This Is Us"

Cicely Tyson, "Sposób na morderstwo"

Carice van Houten, "Gra o tron"

Najlepszy serial limitowany



"Czarnobyl"

"Ucieczka z Dannemory"

"Fosse/Verdon"

"Ostre przedmioty"

"Jak nas widzą"

Najlepszy film TV



"Black Mirror: Bandersnatch"

"Brexit"

"Deadwood"

"Król Lear"

"Moja kolacja z Hevre"

Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie TV



Mahershala Ali, "Detektyw"

Benicio del Toro, "Ucieczka z Dannemory"

Hugh Grant, "Skandal w angielskim stylu"

Jarred Harris, "Czarnobyl"

Jharrel Jerome, "Jak nas widzą"

Sam Rockwell, "Fosse/Verdon"

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub filmie TV



Amy Adams, "Ostre przedmioty"

Patricia Arquette, "Ucieczka z Dannemory"

Aunjanue Ellis, "Jak nas widzą"

Joey King, "The Act"

Niecy Nash, "Jak nas widzą"

Michelle Williams,"Fosse/Verdon"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub filmie TV



Patricia Arquette, "The Act"

Marsha Stephanie Blake, "Jak nas widzą"

Patricia Clarkson, "Ostre przedmioty"

Vera Farmiga, "Jak nas widzą"

Margaret Qualley, "Fosse/Verdon"

Emily Watson, "Czarnobyl"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub filmie TV



Asante Blackk, "Jak nas widzą"

Paul Dano, "Ucieczka z Dannemory"

John Leguizamo, "Jak nas widzą"

Stellan Skarsgard, "Czarnobyl"

Ben Whishaw, "Skandal w angielskim stylu"

Michael K. Williams, "Jak nas widzą"