16 sierpnia 2019 roku mija 42 lata od śmierci Elvisa Presleya - jednego z największych artystów XX wieku.

Elvis Presley / PAP/Photoshot/The Legacy Collection / PAP/EPA

Jak co roku do Memphis przyjechało dziesiątki tysięcy fanów z całego świata. Odwiedzają otwarte 2 lata temu wielkie muzeum Graceland Experience, jadą do rodzinnego miasta Presleya - Tupelo, wreszcie biorą udział w licznych imprezach i spotkaniach organizowanych co roku przez Elvis Presley Enterprises, Inc. - firmę zarządzającą całością Gracelandu i przyległych obiektów, które rocznie przyciągają miliony turystów, głównie fanów piosenkarza.

W tym roku obchody przebiegają pod hasłem 50. rocznicy wielkiego powrotu króla na scenę. Miało to miejsce 31 lipca 1969 roku w Hotelu International w Las Vegas. Po prawie 9 latach nieobecności, kiedy Elvis angażował się wyłącznie w kręcenie filmów w Hollywood, wreszcie w pełni blasku powrócił na scenę. Do występów zaprosił całkowicie nowych muzyków - między innymi gitarzystę Jamesa Burtona, perkusistę Roni Totta i pianistę Glena Hardina. Na scenie towarzyszył mu gospelowy chór The Imperials i żeński kwartet The Sweet Inspirations.

Elvis był pasjonatem swojej muzyki i perfekcjonistą jednocześnie. Odbywaliśmy próby przez pełne dwa tygodnie śpiewając jego piosenki w kółko przez dziesięć godzin dziennie! Zaczynaliśmy próby, a on Elvis przychodził kilka godzin później. Przez resztę dnia tworzyliśmy muzykę aranżując dla niego piosenki. Śpiewaliśmy co najmniej trzydzieści piosenek. Wiele z nich nigdy nie zostało wykorzystanych podczas występów scenicznych, ale musieliśmy sprawdzić, czy mu się podobają. Wszystkie piosenki, które tworzyły sztukę były ćwiczone wielokrotnie - mówił w wywiadzie dla serwisu elvispromisedland.pl Terry Blackwood z grupy The Imperials".

Rok temu trzech członków The Imperials wystąpiło w Rzeszowie na rocznicowym koncercie. Na premierowym występie w lipcu 1969 roku było ponad 2 tysięcy widzów, w tym ważne osobistości ze świata filmu, biznesu, polityki i show biznesu. Według Mariusza Ogiegło, autora blogu Elvis Promise Land, pomiędzy 31 lipca a 28 sierpnia 1969 roku Elvis zagrał w International Hotel w Las Vegas 57 w pełni wyprzedanych koncertów. Jego pierwszy sezon w stolicy rozrywki obejrzało blisko 130 tysięcy gości. Tym samym Presley złamał wszystkie dotychczasowe rekordy frekwencji w Las Vegas (a warto dodać, że w kolejnych latach Elvis trzykrotnie bił ustanowiony przez siebie rekord)!

Powrót Elvisa Presleya do występów przed publicznością był spektakularny. Dochód osiągnięty ze sprzedaży biletów, gadżetów i pamiątek wyniósł blisko półtora miliona dolarów. Las Vegas jeszcze nigdy nie przeżyło czegoś takiego! W dowód uznania władze hotelu uhonorowały Presleya złotym (autentycznie) pasem, na którym wygrawerowano tekst: "Elvis. Światowe mistrzostwo w rekordzie frekwencji. Las Vegas. Nevada. International Hotel".

Bardzo się cieszę, że mogę z powrotem występować przed publicznością - tłumaczył Elvis podczas zwołanej na krótko po zakończeniu występu konferencji prasowej. Nie sądzę bym kiedykolwiek był bardziej podekscytowany niż dzisiejszego wieczoru.

Dziś, 50 lat po tamtym wielkim powrocie i 42 lata po jego śmierci, Król Rock’n’Rolla jest nadal obecny w mediach, na koncertach i w sklepach płytowych, zaś fani Elvisa zawsze pamiętają o jego urodzinach 8 stycznia i szczególnie o dacie jego śmierci - 16 sierpnia 1977 roku. Tego dnia jak zwykle fani jednego z najstarszych fanclubów w Polsce "Elvis w Krakowie", spotykają się przy jego pomniku usytuowanym przy jedynej w Polsce Alei Elvisa Presleya. Tydzień później, w sobotę 24 sierpnia, tradycyjnie fanów Elvisa Preselya zaprosi Rzeszów. Na rynku stolicy Podkarpacia odbędzie się zorganizowany przez Stowarzyszenia Elvis Lives koncert "If I can Dream. Elvis Presley symfonicznie". Kilka dni później w Warszawie odbędzie się Elvis Rocks Festival, w trakcie którego kilkunastu naśladowców Króla powalczy o tytuł Najlepszego interpretatora! W Europie niewątpliwie najważniejszym i wyjątkowym wydarzeniem jest 18. Europejski Festiwal Elvisa Presleya w Bad Nauheim (Niemcy), tam gdzie w latach 1958-60 Presley odbywał służbę wojskową. Od wielu lat Bad Nauheim jest europejską stolicą Elvisa Presleya. Festiwal rozpocznie się 18 sierpnia 2019 roku i będzie w tym roku wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii w konkursie weźmie udział polski zespół - "Elvis ’56". Muzycy wystąpią w finale muzycznego konkursu i powalczą o tytuł najlepszego Interpretatora Muzyki Elvisa w 2019 roku. Grupę "Elvis ’56" tworzy piątka utalentowanych instrumentalistów i wokalistów - Szczepan Sollich, Marcin Sonnenberg, Grzegorz Kuś, Marek Piotrowicz i Grzegorz Bębenek - zafascynowanych twórczością Elvisa Presleya, a także pozostałych pionierów rock’n’rolla.

Muzyka Elvisa Presleya wciąż inspiruje miliony ludzi na całym świecie.

Autor: Krzysztof Nepelski

Współpraca: Mariusz Ogiegło

