Harry Styles, Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson oraz Austin Butler. Prawdopodobnie jeden z nich zagra legendę rock and rolla Elvisa Presleya. Decyzję producentów, jak pisze "Hollywood Reporter", poznamy w najbliższych tygodniach.

Harry Styles jest piosenkarzem, należał do boysbandu One Direction. Zagrał jedną z głównych ról u Christophera Nolana w jego słynnym filmie "Dunkierka". Ansel Elgort znany jest z filmu "Baby Driver", a niebawem zobaczymy go w nowym filmie Stevena Spielberga "West Side Story". Aaron Taylor-Johnson zagrał m.in w "Avengers: Age of Ultron", a Miles Teller znany jest z roli w "Whiplash". Austin Butler pojawił się w nowym filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu w Hollywood". Tom Hanks ma zagrać legendarnego managera, to Thomas Andrew "Colonel Tom" Parker, który opiekował się karierą króla rock and rolla. Film będzie opowiadał o ich współpracy. Reżyseruje Baz Luhrmann, twórca m.in filmów "Wielki Gatsby", "Australia" czy "Moulin Rouge".