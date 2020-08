Na Śląsku trwają zdjęcia do filmu o Edwardzie Gierku z Michałem Koterskim w roli głównej. Na oficjalnych zdjęciach i materiale wideo z planu można zobaczyć, jak filmowcy odtwarzali bal sylwestrowy sprzed lat.

Za reżyserię i zdjęcia odpowiadają bracia Węgrzyn - Michał i Wojciech. To oni nakręcili wcześniej film "Proceder" o raperze Tomku Chadzie, który był pokazywany w Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



Na Śląsku zdjęcia do filmu "Gierek" realizowane są w Ustroniu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu. W połowie sierpnia filmowcy przeniosą się do Warszawy. Za produkcję filmu odpowiada Global Studio.

Sebastian Stankiewicz i Michał Koterski na planie filmu / Materiały Global Studio / Materiały prasowe



Edward Gierek to w zbiorowej pamięci Polaków jedna z najważniejszych postaci XX wieku. Choć stoi w jednym szeregu z Janem Pawłem II, Józefem Piłsudskim czy Lechem Wałęsą, to jak dotąd branża filmowa zdawała się tego nie dostrzegać. Chcieliśmy wypełnić tę lukę - mówi cytowany na stronie producenta jeden ze scenarzystów filmu - Rafał Woś. Przy pisaniu scenariusza inspiracje czerpaliśmy z wyjątkowych źródeł: relacji bankiera pożyczającego pieniądze krajom bloku wschodniego, opowieści sekretarza, który obserwował czasy gierkowskie ze środka aparatu władzy oraz ze wspomnień doradcy, który pomagał Gierkowi zmieniać i modernizować polską gospodarkę - dodaje.



Michał Koterski i grająca jego żonę Małgorzata Kożuchowska / Materiały Global Studio / Materiały prasowe

Jak wcześniej informowano, żonę Edwarda Gierka gra Małgorzata Kożuchowska. Bardzo się ucieszyłam, kiedy dostałam propozycję zagrania Stasi Gierkowej. W końcu rola pierwszej damy PRL to nie lada gratka - podkreśla aktorka. Kiedy sięgnęłam po materiały archiwalne, pojawiły się wątpliwości - trudno dostrzec między nami podobieństwo... Podzieliłam się tymi wątpliwościami z producentami i reżyserem. Panowie rozwiali moje obawy - dodaje.



Przygotowując się do roli Edwarda Gierka Michał Koterski przeszedł fizyczną metamorfozę - przytył 17 kilogramów. Potrafi odtworzyć tę rolę tak realnie, że jesteśmy w stanie uwierzyć temu człowiekowi, pójść za nim, by dowiedzieć się, co się działo tak naprawdę w jego życiu, jak trudne decyzje musiał podejmować - mówi o nim reżyser filmu, Michał Węgrzyn.





Oprócz Kożuchowskiej i Koterskiego, w obsadzie filmu są m.in. Rafał Zawierucha, Ewa Ziętek, Jan Frycz, Sebastian Stankiewicz, Antoni Pawlicki, Cezary Żak i Agnieszka Więdłocha. Na ekranie zobaczymy też Domnikę Gwit, Klaudię Halejcio, Krzysztofa Tyńca, Macieja Zakościelnego, Mikołaja Roznerskiego, Maurycego Popiela, Piotra Witkowskiego i Philippe'a Tłokińskiego. Premiera filmu zaplanowana jest na 15 października 2021 r.