Na Śląsku padł pierwszy klaps na planie filmu o Edwardzie Gierku. Rolę I sekretarza PZPR w latach 70. gra Michał Koterski. Trwają też zdjęcia do nowego filmu Wojtka Smarzowskiego pod roboczym tytułem "W2". W obsadzie m.in Robert Więckiewicz Agata Kulesza i Michalina Łabacz.

Wojciech Smarzowski i Robert Więckiewicz podczas premiery filmu "Kler” / Stach Leszczyński / PAP

Gierek - braci Węgrzyn

Za reżyserię i zdjęcia filmu o Edwardzie Gierku odpowiadają bracia Węgrzyn. To twórcy filmu "Proceder" o raperze Tomku Chadzie, który pokazywany był w Konkursie Głównym festiwalu filmowego w Gdyni. "Gierka" realizuje Global Studio. Jak wyjaśnia producent filmu Janusz Iwanowski to będzie opowieść o latach pomiędzy rokiem 1970 a 1982, czyli od momentu, gdy Edward Gierek objął stanowisko I sekretarza PZPR i wyjechał do Warszawy, po czas po opuszczeniu ośrodka internowania, kiedy nieomal ociera się o śmierć. To opowieść o człowieku i o jego relacjach rodzinnych, a w tle będą historyczne wydarzenia. Cóż, trudno byłoby się odciąć od zdarzeń, które wówczas zachodziły - mówi PAP Iwanowski.



/ Materiały Global Studio /

W rolę tytułowego bohatera wciela się Michał Koterski. Przygotowując się do roli aktor przytył 17 kilogramów. Stanisławę Gierek, żonę komunistycznego przywódcy, zagra Małgorzata Kożuchowska. Pierwszy klaps na planie padł 27 lipca w Ustroniu. Tam przywódca partii komunistycznej spędził ostatnie lata życia. Premierę filmu zaplanowano na październik 2021 roku.





/ Materiały Global Studio /

W2 Smarzowskiego

W połowie lipca zaczęły się zdjęcia do najnowszego filmu Wojtka Smarzowskiego. "Machina ruszyła, zdjęcia potrwają do przełomu października i listopada, jesienią 2021 planujemy premierę" - piszą producenci na FB Studia Metrage. Zdjęcia powstawać będą w Polsce i na Łotwie. Fabuła trzymana jest w wielkiej tajemnicy.



Akcja ma rozgrywać się współcześnie, w ciągu jednej nocy, m.in w domu weselnym. Reżyser rok temu na Pol'and'Rock Festival ujawnił tylko, że znajdzie się w tym filmie część retrospektywna z czasów wojny.



Na profilu Studia Metrage opublikowano trzy kadry autorstwa fotosisty filmu Marcina Szpaka. Są na nich aktorzy Michalina Łabacz, Agata Kulesza, Robert Więckiewicz oraz Mateusz Więcławek.



Robert Więckiewicz na planie filmu / materiały prasowe /

W obsadzie filmu pod roboczym tytułem "W2" są też Arkadiusz Jakubik oraz Marian Dziędziel. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., operator takich filmów jak "Boże Ciało", "Cicha Noc", "Najlepszy", "Wołyń", a także "Bogowie".