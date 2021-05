Z butelką szampana w rękach i przyjmując zawadiackie pozy do zdjęć - tak członkowie włoskiego zespołu Maneskin świętowali zwycięstwo w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji w Rotterdamie. Ostatni raz Włosi wygrali Eurowizję w 1990 roku. "Dla nas to dopiero początek. Chcemy powiedzieć całej Europie, całemu światu - hard rock nie umiera nigdy" - krzyczeli ze sceny upojeni zwycięstwem 20-latkowie w Rzymu.

Zespół Maneskin z Włoch zwycięzcą 65. Konkursu Piosenki Eurowizji / SANDER KONING / PAP/EPA

W skład włoskiego zespołu Maneskin wchodzą: 22-letni wokalista Damiano David, 21-letnia Victoria De Angelis, 20-letni Thomas Raggi i 20-letni Ethan Torchio.

Ci młodzi ludzie znają się od szkoły podstawowej, zaczęli wspólnie grać w 2015 roku.

Maneskin, a właściwie Måneskin, to duńskie słowo. Znaczy tyle co światło księżyca. Skąd taka nazwa dla włoskiego zespołu? Okazuje się, że Victoria De Angelis jest pół Dunką. Grupa młodych artystów wybrała taką nazwę dla swojego zespołu na samym początku istnienia, a zaczynali grając na ulicach Rzymu, zbierając pieniądze do futerału gitary.

Podczas 65. Konkursu Piosenki Eurowizja zdobyli serca jury i widzów utworem "Zitti e buoni" ("Siedź cicho i zachowuj się" - red.). Na scenie wystąpili w ekstrawaganckich kostiumach przypominających lata 70., w światłach jupiterów. Za to show zgarnęli 524 punkty.

Victoria de Angelis powiedziała później na konferencji prasowej, że zwycięstwo Maneskin to ważne przesłanie dla Włoch, tak dotkliwie dotkniętych przez epidemię koronawirusa. "To przesłanie nadziei po tym ciężkim roku, jaki mamy za sobą" - oświadczyła.

Maneskin na scenie w Rotterdamie / SANDER KONING / PAP/EPA

Trzecie zwycięstwo Włochów w historii konkursu Eurowizja

Włochy zorganizują konkurs w przyszłym roku i jak wynika z wypowiedzi przedstawiciela dyrekcji RAI, odbędzie się on w Turynie.

Jeszcze kilka lat temu konkurs Eurowizji nie wywoływał we Włoszech większego zainteresowania. Wiele zmieniło się po tym, gdy w poprzedniej edycji w 2019 roku drugie miejsce z piosenką "Soldi" zajął Mahmood z Mediolanu.

Zespół dwudziestolatków z Wiecznego Miasta, wygrywając 65. edycję Eurowizji, przyniósł triumf Włochom po 31 latach, gdy zwyciężył Toto Cutugno. W 1990 roku wygrał on piosenką "Insieme: 1992" (Razem: 1992) o europejskiej jedności. Data w jej tytule przywoływała rok podpisania Traktatu o Unii Europejskiej.

Wcześniej, w 1964 roku pierwsze miejsce zajęła Gigliola Cinquetti, mając 16 lat.

Wideo youtube





/ Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.