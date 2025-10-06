Nowy serial na Netflixie „Potwór” ponownie przywołuje wstrząsającą historię Eda Geina – cichego farmera z Wisconsin, którego zbrodnie przeszły do historii jako jedne z najbardziej makabrycznych w dziejach Stanów Zjednoczonych. Jego czyny stały się inspiracją dla kultowych filmów grozy, a dom Geina okazał się prawdziwym domem z horroru.

"Potwór. Prawdziwa historia Eda Geina", fot. Netflix/domena publiczna / RMF24

Ed Gein dopuścił się brutalnych morderstw i profanacji grobów, tworząc z ludzkich szczątków meble i ubrania.

Zbrodnie Geina zainspirowały twórców takich filmów jak "Psychoza" czy "Teksańska masakra piłą mechaniczną".

Po aresztowaniu został uznany za niepoczytalnego i resztę życia spędził w szpitalu psychiatrycznym.

Cichy farmer z mroczną tajemnicą

Na pierwszy rzut oka Ed Gein był zwyczajnym, niepozornym farmerem z niewielkiej miejscowości Plainfield w stanie Wisconsin. Urodzony w 1906 roku, dorastał w rodzinie o surowych zasadach religijnych, pod czujnym okiem matki Augusty. Izolacja, rygorystyczne wychowanie oraz przemoc ze strony ojca odcisnęły piętno na psychice młodego Eda. Po śmierci ojca i brata, Gein pozostał sam z matką, którą otaczał obsesyjnym wręcz uwielbieniem. Po jej śmierci w 1945 roku, jego psychika zaczęła się coraz bardziej chwiać.

Odkrycie domu grozy

Wszystko zmieniło się w listopadzie 1957 roku, gdy zaginęła Bernice Worden, właścicielka lokalnego sklepu. Ślady krwi oraz rachunek wystawiony na nazwisko Geina doprowadziły śledczych do jego farmy. To, co tam odkryli, przerosło najgorsze wyobrażenia nawet doświadczonych funkcjonariuszy.

W szopie znaleziono zmasakrowane ciało Worden, powieszone na hakach i pozbawione głowy. Wewnątrz domu natrafiono na jeszcze bardziej szokujące znaleziska: ludzkie czaszki, abażury i maski wykonane ze skóry, gorset z kobiecego torsu, a także inne makabryczne "przedmioty codziennego użytku" stworzone z ludzkich szczątków. Wśród odnalezionych szczątków zidentyfikowano także Mary Hogan, właścicielkę tawerny, która zaginęła trzy lata wcześniej.

fot. Netflix / Materiały prasowe

Motywy i inspiracje

Podczas przesłuchań Gein przyznał się do dwóch morderstw oraz do rozkopywania grobów - przyznał, że okradł co najmniej dziewięć mogił na okolicznym cmentarzu. Twierdził, że jego działania były napędzane obsesją na punkcie matki oraz pragnieniem "stania się kobietą" poprzez noszenie skóry swoich ofiar.

Makabryczne czyny Geina stały się inspiracją dla twórców popkultury - to właśnie jego historia posłużyła za kanwę dla postaci Normana Batesa w "Psychozie", Leatherface’a w "Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną" oraz Buffalo Billa w "Milczeniu owiec".

Proces, wyrok i ostatnie lata

Ed Gein został oskarżony o morderstwo Bernice Worden. Podczas procesu uznano go za niepoczytalnego i skierowano na leczenie psychiatryczne. W 1968 roku, po kolejnym procesie, uznano go za winnego, lecz ponownie stwierdzono niepoczytalność, przez co resztę życia spędził w zamkniętych placówkach psychiatrycznych. Nigdy nie został formalnie oskarżony o śmierć Mary Hogan ani o profanację grobów, mimo że sam się do tego przyznał.

Gein zmarł w 1984 roku w wieku 77 lat na skutek powikłań po raku płuc, przebywając w Mendota Mental Health Institute w Wisconsin.

Dziedzictwo grozy

Historia Eda Geina do dziś budzi grozę i fascynację. Jego zbrodnie na zawsze wpisały się w amerykańską kulturę, a dom Geina stał się symbolem prawdziwego horroru. Nowy serial przypomina, jak cienka jest granica między zwyczajnością a niewyobrażalnym złem.