Mistrz polskiego kina sensacyjnego powraca z kolejnym filmem! Już jesienią do kin wejdzie "Zamach na papieża" w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun tej produkcji.

Bogusław Linda na planie filmu Władysława Pasikowskiego "Zamach na papieża" / Bartosz Mrozowski / Materiały prasowe

Kogo zobaczymy w obsadzie "Zamachu na papieża"? Twórca "Krolla", "Psów" i "Gliny" kolejny raz zaprosił do współpracy Bogusława Lindę - już wcześniej zapowiadano, że będzie to ich ostatni wspólny film.

W obsadzie są też m.in. Karolina Gruszka i Ireneusz Czop. Pozostałe nazwiska mają zostać ujawnione wkrótce.

Wideo youtube

Nowy film Władysława Pasikowskiego to thriller inspirowany historią zamachu na Jana Pawła II. ""Bezpośrednim sprawcą ataku był Turek Mehmet Ali Ağca. Nigdy nie udało się ostatecznie ustalić, kto faktycznie wydał rozkaz zabicia papieża" - podkreśla w oficjalnym opisie filmu dystrybutor.

Za zdjęcia do "Zamachu na papieża" odpowiada Maciej Lisiecki, za scenografię - Wojciech Żogała, a za kostiumy - Małgorzata Braszka. Władysław Pasikowski jest nie tylko reżyserem, ale również autorem scenariusza.

Bogusław Linda w rozmowie z PAP zdradził, że grana przez niego postać to były wojskowy i snajper.

Karolina Gruszka i Bogusław Linda na planie "Zamachu na papieża" / Bartosz Mrozowski / Materiały prasowe

Nie do końca zgadza się z tym, co mu zlecono do zrobienia, ale też nie bardzo może od tego uciec ze względu na swoją historię i aktualną sytuację życiową. Jest też trochę zaszantażowany, więc dylematów moralnych w tym filmie jest wiele - powiedziała producentka filmu Ewa Jastrzębska.

"Zamach na papieża" został dofinansowany przez Podkarpacki Fundusz Filmowy. Podkarpacka Komisja Filmowa ujawniła, że część zdjęć powstawała pod koniec sierpnia w Bieszczadach.