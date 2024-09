Gęsty i porywający thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami - tak zapowiadany jest nowy film, nad którym pracuje obecnie Władysław Pasikowski. W obsadzie "Zamachu na papieża" znalazł się Bogusław Linda. Nazwiska innych aktorów mają zostać wkrótce ujawnione.

Bogusław Linda na planie filmu "Zamach na papieża" / Materiały prasowe

Według oficjalnych informacji, "Zamach na papieża" ma być ostatnim wspólnym filmem Pasikowskiego i Lindy oraz zwieńczeniem ich karier. Obaj panowie współpracują ze sobą od lat. Mają na koncie m.in. takie obrazy jak "Psy", "Kroll", "Demony wojny według Goi" czy "Operacja Samum". Obaj są niekwestionowanymi filarami polskiego kina sensacyjnego.

Bogusław Linda w rozmowie z PAP zdradził, że grana przez niego postać to były wojskowy i snajper.

Nie do końca zgadza się z tym, co mu zlecono do zrobienia, ale też nie bardzo może od tego uciec ze względu na swoją historię i aktualną sytuację życiową. Jest też trochę zaszantażowany, więc dylematów moralnych w tym filmie jest wiele - powiedziała producentka filmu Ewa Jastrzębska.

Władysław Pasikowski reżyseruje "Zamach na papieża" na podstawie własnego scenariusza. Za zdjęcia odpowiada Maciej Lisiecki, za scenografię - Wojciech Żogała, a za kostiumy - Małgorzata Braszka.

Film został dofinansowany przez Podkarpacki Fundusz Filmowy. Podkarpacka Komisja Filmowa ujawniła, że część zdjęć powstawała pod koniec sierpnia w Bieszczadach - na parkingu na Przełęczy Wyżnej, w okolicy Stężnicy i Zwierzynia.

"Zamach na papieża" trafi do kin 3 października 2025 r.