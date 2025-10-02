85 zgłosiło objawy zatrucia pokarmowego, a cztery trafiły do szpitala z sepsą po wizycie w luksusowej restauracji w Sztokholmie. Służby sanitarne podejrzewają ognisko listerii.

85 osób zgłosiło objawy zatrucia po wizycie w restauracji Coco & Carmen w Sztokholmie, a cztery trafiły do szpitala z sepsą / Shutterstock

85 osób zgłosiło objawy zatrucia po wizycie w restauracji Coco & Carmen, a cztery trafiły do szpitala z sepsą.

Władze kontaktują się z 400 osobami potencjalnie narażonymi na zakażenie listerią.

Restauracja została zamknięta, a służby sanitarne prowadzą dochodzenie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak na falę zatruć zareagowała restauracja, przeczytaj cały tekst.

400 osób narażonych

Luksusowa restauracja Coco & Carmen, która mieści się w prestiżowej dzielnicy Östermalm w centrum Sztokholmu, została tymczasowo zamknięta po fali zatruć. Do czwartkowego wieczoru aż 85 osób zgłosiło objawy zatrucia pokarmowego po wizycie lokalu. Władze miasta kontaktują się z około 400 osobami, które mogły być narażone na zakażenie. "Osobom z utrzymującymi się objawami, takimi jak gorączka, wymioty lub biegunka, zaleca się obecnie zgłoszenie się na pogotowie szpitalne w celu przeprowadzenia badań" - powiedziała Maria Rotzen Östlund, lekarz chorób zakaźnych, w rozmowie z państwową stacją telewizyjną SVT.

Wizyta w restauracji najmocniej odbiła się na zdrowiu czterech gości, u których zdiagnozowano sepsę. Co najmniej 15 osób jest hospitalizowanych lub znajduje się pod obserwacją po spożyciu posiłku w tym lokalu. Większość osób nie ma jednak poważnych objawów. Nikt z przebywających w szpitalu nie leży na oddziale intensywnej terapii - przekazali szwedzcy urzędnicy.

Kto jest najbardziej narażony?

Prawdopodobnie w restauracji było ognisko listerii. Spożycie żywności skażonej tą bakterią może prowadzić do rozwoju listeriozy - poważnej choroby zakaźnej.

Najbardziej narażone na ciężki przebieg są kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z osłabioną odpornością. W niektórych przypadkach listerioza może prowadzić do sepsy, czyli zagrażającej życiu uogólnionej reakcji organizmu.

"Jedyne, co mogę zrobić, to szczerze przeprosić"

Właściciele Coco & Carmen zapewniają, że lokal zawsze przechodził kontrole sanitarne i współpracuje z władzami.

"Traktujemy to niezwykle poważnie i ponieważ dobro naszych gości jest dla nas najważniejsze, dobrowolnie zamknęliśmy restaurację do odwołania" - czytamy w oświadczeniu restauracji.

Szef kuchni i współwłaściciel Joakim Almquist przeprosił wszystkich poszkodowanych: "Jedyne, co mogę zrobić, to szczerze przeprosić, bo bardzo współczuję tym osobom" - zaznaczył.

Listeria - groźna bakteria

Listeria występuje powszechnie w glebie, wodzie i u zwierząt. Może rozprzestrzeniać się poprzez skażoną żywność, zwłaszcza przechowywaną przez długi czas w niskiej temperaturze. Objawy zakażenia przypominają grypę żołądkową, ale mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zapalenie opon mózgowych czy sepsa. Okres inkubacji może trwać od kilku dni do nawet trzech tygodni.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, zapobieganie zakażeniu listerią opiera się przede wszystkim na stosowaniu odpowiednich środków ochronnych na farmach zwierząt oraz przestrzeganiu zasad higieny na każdym etapie przygotowywania żywności. Kluczowe jest także poddawanie żywności obróbce termicznej oraz unikanie spożywania przetworów mlecznych z niepasteryzowanego mleka. Należy również pamiętać o regularnym myciu rąk, zwłaszcza przed jedzeniem, po kontakcie ze zwierzętami i po skorzystaniu z toalety.



