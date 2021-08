Amerykański raper Kanye West złożył w sądzie w Los Angeles wniosek o zmianę personaliów. Chce, by od tej pory mówiono do niego po prostu Ye – informuje BBC.

Kanye West podczas oskarowej imprezy "Vanity Fair" w 2020 roku / RINGO CHIU / PAP

Informacje o sądowym wniosku pojawiły się trzy lata po wpisie na Twitterze, w którym muzyk zadeklarował, że chce zmiany. "Wcześniej znany jako Kanye West. Jestem Ye" zaznaczył.

Projektant mody w dokumentach zaznaczył, że chce zmiany ze względu na "powody osobiste". Sąd rozpatrzy jego wniosek najdalej za rok.

Ye to jeden z pseudonimów znanego muzyka. Kanye West nagrał też w 2018 roku album zatytułowany "Ye". W radiowym wywiadzie z tamtego okresu zaznaczył, że "ye" ma dla niego znaczenie religijne. Podkreślił, że jego zdaniem "ye" to słowo najczęściej powtarzające w Biblii. "A w Biblii "ye" oznacza ty" - mówił. "Więc jestem tobą, jestem nami, to my" - dodał.

West już kiedyś chciał zmienić swoje imię. Christian Genius Billionaire Kanye - portal NME przypomina, że 2019 roku raper chciał, by te imiona znalazły się w jego dokumentach.

Można się zastanawiać, jak zmiana personaliów wpłynie na wynik wyborczy Westa. Raper chce wystartować w wyborach prezydenckich w USA w 2024 roku. W niektórych regionach Stanów Zjednoczonych można było już na niego głosować w ubiegłym roku. Wówczas Kanye West otrzymał 60 tysięcy głosów.

Gdy raper czeka na decyzję sądu, jego fani czekają na najnowszy album muzyka. Wiadomo, że krążek będzie zatytułowany "Donda" - to hołd dla matki Westa, która właśnie tak się nazywała. Nowa muzyka od Amerykanina miała już być dostępna, ale premiera wciąż jest przesuwana.

West mierzy się też z problemami osobistymi. Jego żona, matka czwórki jego dzieci Kim Kardashian chce się z nim rozwieść.

