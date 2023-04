Głośna wystawa dzieł sławnego francuskiego malarza Henriego Matisse’a przyciąga tłumy zwiedzających w Paryżu. Można na niej zobaczyć nie tylko obrazy mistrza, ale również jego rzeźby, rysunki i grafiki.

Wystawa dziel Henriego Matisse'a w paryskim Muzeum Oranżerii. / Fot. Marek Gładysz RMF FM / RMF FM

Wystawa, która zorganizowana została w paryskim Muzeum Oranżerii, poświęcona jest twórczości Henriego Matisse’a w latach 30. ubiegłego stulecia. To okres, kiedy ten sławny już wtedy artysta - uważany za głównego rywala Pabla Picassa - przezywał kryzys twórczy. Spędził on wtedy sporo czasu na wyspach Polinezji Francuskiej. Później inspirował go również folklor rumuński.

Matisse przeszedł do historii sztuki jako wybitny przedstawiciel fowizmu - czyli kierunku we francuskim malarstwie, który charakteryzował się m.in. stosowaniem przez twórców farb o intensywnych, kontrastujących ze sobą kolorach.

To bardzo interesująca wystawa. Istny kalejdoskop kolorów! Niektóre obrazy widzę po raz pierwszy - zostały sprowadzone z amerykańskich muzeów - tłumaczy korespondentowi RMF FM Markowi Gładyszowi zachwycona 56-letnia paryżanka Cecile.