Joanna Kulig zagra jedną z głównych ról w komedii romantycznej "She Came To Me", którą wyreżyseruje Amerykanka Rebecca Miller. W obsadzie oprócz Polki są takie gwiazdy jak Anne Hathaway, Marisa Tomei, Tahar Rahim i Matthew Broderick.

Jak pisze "The Hollywood Reporter", muzykę do filmu skomponuje dwukrotny zdobywca Oscara Alexandre Desplat. Zdjęcia mają ruszyć jesienią w Nowym Jorku.

Rebecca Miller to reżyserka i scenarzystka takich filmów jak m.in. "Ballada o Jacku i Rose" czy "Plan Maggie". Jest żoną wybitnego aktora Daniela Day-Lewisa, który kilka lat temu zdecydował się na zakończenie kariery.

Film "Film "She Came To Me" według zapowiedzi twórców ma być nowoczesną, międzypokoleniową komedią romantyczną. Tło dla opowiadanej historii będzie stanowił Nowy Jork.



Bohaterami filmu będą m.in. kompozytor, który walczy z blokadą twórczą i odkrywa na nowo swoją pasję po przygodzie na jedną noc, para utalentowanych nastolatków, którzy udowadniają rodzicom, że ich miłość może trwać wiecznie i kobieta, która na pozór wydaje się mieć wszystko, ale miłość przychodzi do niej niespodziewanie.

Jak odnotowuje "The Hollywood Reporter", pierwsze plany realizacji filmu "She Came To Me" ogłaszane były już w 2017 r. Wtedy informowano, że głównych bohaterów mają zagrać m.in. Steve Carell, Nicole Kidman i Amy Schumer.



Występ w "She Came To Me" będzie już kolejną dużą rolą Joanny Kulig w zagranicznej produkcji. Po sukcesie "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego Polka została zaangażowana m.in. do serialu "The Eddy" dostępnego na platformie Netflix, którego producentem i jednym z reżyserów był Damien Chazelle - twórca takich filmów jak "Whiplash", "La La Land" i "Pierwszy człowiek".