W wieku 89 lat zmarł Jerzy Połomski - piosenkarz znany za sprawą takich przebojów jak "Cała sala śpiewa z nami" czy "Bo z dziewczynami". O śmierci artysty poinformowała PAP jego menadżerka - Violetta Lewandowska.

Jerzy Połomski na zdj. z 2017 r. / Stach Leszczyński / PAP/StrefaGwiazd

Dzisiaj wieczorem w warszawskim szpitalu przy ul. Wołoskiej w Warszawie zmarł Jerzy Połomski. Był i niezwykłym artystą i niezwykłym człowiekiem. Wyjątkową osobowością. Wielki żal i wielka strata dla polskiej kultury - podkreśliła w rozmowie z PAP menadżerka artysty Violetta Lewandowska.

Jerzy Połomski urodził się 18 września 1933 roku w Radomiu jako Jerzy Pająk. Ukończył Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, gdzie nad warsztatem aktorskim pracował pod okiem Stanisławy Perzanowskiej i Ireny Kwiatkowskiej, śpiewu u Wandy Wermińskiej i Marii Mokrzyckiej w interpretacji piosenek u Ludwika Sempolińskiego.

Jako aktor Połomski zadebiutował w 1957 roku na deskach warszawskiego Teatru Buffo, później występował w Teatrze Syrena. W tym samym roku dokonał pierwszych nagrań radiowych, dając się poznać szerokiej publiczności jako wokalista.

W 1958 r. Połomski zajął drugie miejsce w plebiscycie Polskiego Radia na najpopularniejszego polskiego piosenkarza. Utwór "Woziwoda" przyniósł mu II nagrodę na I Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie w 1961 r.

Na przełomie lat 60. i 70. Połomski stał się jednym z najpopularniejszych artystów estradowych w Polsce. Wylansował takie przeboje jak "Cała sala śpiewa", "Daj", "Bo z dziewczynami" czy "Komu piosenkę?". W jego repertuarze znajdowały się także interpretacje przedwojennych utworów.

W 1959 r. Połomski zadebiutował jako solista, nagrywając swojego pierwszego long-playa pod tytułem "Podwieczorek z piosenką". Kolejne płyty - m.in. "Nie zapomnisz nigdy" (1972), "Warszawa moja miłość" (1974), "Z tobą świat nie ma wad" (1976) - utwierdziły jego pozycję jako jednego z czołowych piosenkarzy w kraju.

1968 r. - Jerzy Połomski oraz Bogumiła Wander podczas VI Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu / Ryszard Okoński / PAP

W późniejszych latach kariery, Połomski wydawał także płyty z przedwojennymi piosenkami - "Przedwojenne przeboje" (1994) - a także kolędami i piosenkami świątecznymi - "Kolędy i pastorałki śpiewa Jerzy Połomski" (1998).

W 2006 r., wraz z zespołem Big Cyc, Połomski nagrał nową wersję swojego dawnego przeboju "Bo z dziewczynami". Rok później, po ponad 20 latach przerwy, nagrał nowy utwór "Czas nas zmienia" ze słowami Jacka Cygana i muzyką Marcina Nierubca.

W 2009 r. Połomski otrzymał nagrodę Złotego Fryderyka za całokształt działalności artystycznej.

W 2018 r. u Połomskiego pojawiły się problemy ze słuchem. Po ponad 60 latach koncertowania postanowił zawiesić działalność artystyczną.

Na zdjęciu archiwalnym z dnia 08.04.2013. Jerzy Połomski podczas koncertu „Granie na szczekanie” w Filharmonii Krakowskiej / Stanisław Rozpędzik / PAP

Latem 2021 r. Połomski trafił do Domu Artysty Weterana w podwarszawskim Skolimowie. Sam artysta zaplanował swój pogrzeb na Cmentarzu Powązkowskim.

"Piosenkarz istnieje wtedy, gdy śpiewa dla swojego pokolenia"

Całe życie robiłem to, co lubiłem i to największa nagroda. Żałuję tylko, że w dużej części odeszli ci, których kochałem, którzy pisali mi teksty i komponowali. Teraz tworzy się już inną muzykę, która tak naprawę nie bardzo mnie wyraża - mówił Jerzy Połomski. Dużo przeżyłem, ale nie delektuję się tym. Nigdy nie pisałem żadnych dzienników, nie wyraziłem zgody na biografię, bo uważam, że piosenkarz istnieje jedynie wtedy, gdy śpiewa dla swojego pokolenia. Nic nie można robić na siłę, nie zamierzam udawać i próbować przypodobać się komukolwiek. Najważniejsza jest autentyczność - podkreślał.

Jerzy Połomski na zdj. z 2013 r. / Stanisław Rozpędzik / PAP

Szabłowska o Połomskim: Jego wokal jest niezapomniany

Jerzy Połomski był artystą, który towarzyszył mi przez całe życie - od czasów, kiedy w ogóle nie myślałam, że będę dziennikarką do czasów, kiedy go poznałam - przyznała w rozmowie z PAP Maria Szabłowska - dziennikarka muzyczna. Wydawało, że już zawsze będzie z nami - dodała.



Dziennikarka zaznaczyła, że "rodzaj muzyki, który uprawiał i piosenki, które śpiewał Jerzy Połomski, nie poddawały się różnym modom i trendom". One były klasyczne w dobrym tego słowa znaczeniu - oceniła. Jerzy śpiewał fantastycznie, a jego wokal jest niezapomniany - podkreśliła.

Szabłowska relacjonowała, że w trakcie wejścia na scenę Połomski "przeistaczał się, uskrzydlał". Nawet go kiedyś zapytałam, jak on to robi. On mi powiedział: “A widzisz, tak trzeba robić. Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi dopóki nie wyjdziemy na scenę, a jeśli umiemy coś na tej scenie, to trzeba to wszystko pokazać". Powiedziałam mu, że to są bardzo mądre słowa, a Jerzy na to odparł, że nauczył się tego w szkole teatralnej - opisywała.