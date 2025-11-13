​James Van Der Beek jest w trakcie leczenia choroby nowotworowej. Aby pokryć związane z tym wydatki, zdecydował się wystawić na sprzedaż pamiątki związane m.in. z produkcją "Jezioro marzeń" nadawaną w latach 1998-2003.

​James Van Der Beek / Shutterstock

James Van Der Beek zmaga się z rakiem jelita grubego w trzecim stadium - chorobę zdiagnozowano u niego w ubiegłym roku.

Aktor sprzedaje pamiątki z planów filmowych, by pokryć koszty leczenia - na aukcję trafią m.in. rekwizyty i elementy garderoby z "Jeziora marzeń" oraz filmu "Luz Blues".

Licytacją zajmie się firma Propstore, a aukcja odbędzie się w dniach 5-7 grudnia; dochód zostanie w całości przeznaczony na leczenie Van Der Beeka.

48-letni aktor przyznał w rozmowie z magazynem "People", że rozstanie z pamiątkami jest dla niego dużym przeżyciem, ale chce "podzielić się nimi z fanami, którzy wspierali go przez lata".

Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Pamiątki, które zostaną wystawione na aukcji, to m.in. części garderoby i rekwizyty związane z hitowym serialem "Jezioro marzeń". Chętni będą mogli nabyć naszyjnik, który bohater grany przez Van Der Beeka podarował postaci granej przez Katie Holmes przy okazji balu maturalnego.

Wśród pamiątek będą również te pochodzące z innych produkcji z udziałem aktora, jak baseballówka noszona przez niego w filmie "Luz Blues".

Przez lata przechowywałem te skarby, czekając na odpowiedni moment, aby coś z nimi zrobić. Biorąc pod uwagę wszystkie nieoczekiwane zwroty akcji, jakie ostatnio miały miejsce w moim życiu, jasne jest, że ten moment właśnie nadszedł. Chociaż rozstanie się z tymi przedmiotami budzi we mnie pewną nostalgię, dobrze jest móc zaoferować je na aukcji Propstore, aby podzielić się nimi z osobami, które przez lata wspierały moją pracę - powiedział Van Der Beek magazynowi "People".

James Van Der Beek zmaga się z nowotworem

Aukcja trwać będzie od 5 do 7 grudnia. Wszystkie pozyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów leczenia aktora.

U Van Der Beeka w ubiegłym roku zdiagnozowano raka jelita grubego w stadium 3. Jak wskazują statystyki, jest to trzeci najczęściej diagnozowany nowotwór w Stanach Zjednoczonych zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. To jednocześnie drugi najdroższy nowotwór pod względem kosztów leczenia.

Zmagam się z tą diagnozą prywatnie i podejmuję kroki, aby rozwiązać sprawę mojego zdrowia przy wsparciu mojej niesamowitej rodziny. Jest powód do optymizmu i czuję się dobrze - zapewniał Van Der Beek, gdy podjął decyzję o ujawnieniu swojej choroby.