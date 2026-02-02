Grammy 2026: Donald Trump grozi pozwem. "Śmietnik"

Donald Trump skomentował galę Grammy na swoim kanale True Social. Jak napisał, była to najgorsza gala, jaką oglądał.

"Nagrody Grammy są najgorsze, praktycznie nie da się tego oglądać. (Stacja) CBS ma szczęście, że nie musi zaśmiecać swoich anten tym gniotem. Gospodarz Trevor Noah - kimkolwiek jest - jest prawie tak zły jak Jimmy Kimmel przy niskonakładowych Oscarach. Noah powiedział, że Donald Trump i Bill Clinton spędzili czas na wyspie Epsteina. Nieprawda. Nie mogę mówić w imieniu Billa, ale nigdy nie byłem na wyspie Epsteina ani w pobliżu. Co więcej, aż do dzisiejszego fałszywego i zniesławiającego stwierdzenia nigdy nie byłem o to oskarżany - nawet przez tzw. media szerzące fake newsy" - napisał Trump na portalu X.

Dalej prezydent USA zagroził Noahowi pozwem.

"Noah, totalny przegryw, powinien trzymać się faktów. Wygląda na to, że wyślę moich prawników, żeby pozwać tego biednego, żałosnego, idiotę bez talentu, na grubą kasę. Zapytaj małego George’a Slopadopolusa i innych, jak to wszystko się skończyło. Zapytaj też CBS! Przygotuj się Noah, zamierzam się z tobą dobrze zabawić" - zagroził Trump.



Wpis Donalda Trumpa, fot. X

Przypomnijmy, że Departament Stanu USA udostępnił w ostatnich dniach tysiące stron dokumentów związanych z działalnością Jeffreya Epsteina . Prezydent USA wielokrotnie pojawiał się na zdjęciach z Epsteinem, co rodzi wiele pytań dotyczących kontaktów finansisty z przyszłym prezydentem.

Choć Trump stanowczo zaprzeczył wszelkim zarzutom udziału w przestępstwach, temat wciąż budzi emocje.