Od piątku na wystawie w domu aukcyjnym w Londynie można obejrzeć koronę, królewski płaszcz, srebrny grzebień do wąsów i wiele innych przedmiotów należących do lidera zespołu Queen - Freddiego Mercury'ego. Wkrótce pamiątki po legendzie rock'n'rolla trafią na licytację.

Muzeum Freddiego Mercury'ego w Zanzibarze / Shutterstock

Największe zainteresowanie na aukcji budzi cenny, czarny fortepian Yamaha, na którym Freddie Mercury w 1975 roku skomponował najbardziej znany utwór Queen "Bohemian Rhapsody".

To było przedłużenie jego samego. Nigdy nie palił przy pianinie ani nie stawiał na nim szklanki i pilnował, by nikt inny tego nie robił - mówi o instrumencie Mary Austin, partnerka i przyjaciółka Freddiego i dodaje, że fortepian był zawsze nieskazitelnie czysty.

Jest też roboczy rękopis piosenki "We are the Champions" i "The killer queen". Inne przedmioty na sprzedaż to korona Mercury'ego i królewski płaszcz noszone podczas wykonywania utworu "God Save The Queen" w trakcie ostatniej trasy koncertowej piosenkarza z Queen w 1986 roku, a także inne kostiumy. Oprócz tego rękopisy, biżuteria, a nawet srebrny grzebień, którego piosenkarz używał do rozczesywania wąsów.

Wystawione będą też japońskie dzieła sztuki, archiwum fotograficzne, obrazy, rzeźby a nawet drzwi do domu, w którym Mercury mieszkał wraz z Austin. Można będzie nabyć nawet szkolny zeszyt z czasów, kiedy w początkach lat sześćdziesiątych Fred Bulsara (tak brzmiało rodowe nazwisko artysty) wyemigrował z rodziną z Zanzibaru - zauważyła agencja AP.

Austin zapowiedziała, że część z uzyskanych zysków przekaże fundacjom charytatywnym, w tym AIDS Foundation Eltona Johna. Mercury zmarł przed 32 laty, zaledwie dzień po tym, jak ujawnił, że choruje na AIDS. Wystawione na aukcję przedmioty można oglądać do 5 września. Sama aukcja planowana jest na wrzesień.