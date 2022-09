W stolicy trwa 19. Festiwal Warszawa Singera. W programie są koncerty, przedstawienia i spotkania z żydowską kulturą w interpretacji polskich i międzynarodowych artystów.

/ Materiał prasowy /

Do 4 września Warszawa będzie wypełniona żydowską kulturą, sztuką, tradycją i historią. Organizatorzy przygotowali koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy filmów, spotkania z twórcami, interaktywne warsztaty oraz spacery.

W czwartek 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odbędzie się premiera "Pif paf in piach" według pomysłu i w reżyserii twórczyni i dyrektorki festiwalu Gołdy Tencer.

"To niesamowita historia opowiedziana na trzech piętrach, które zajmują 1200 metrów. Będzie koło pięćdziesięciorga aktorów Teatru Żydowskiego, studentów szkoły teatralnej i dzieci. Warszawskie getto żyło. Warszawskie getto tańczyło. Warszawskie getto się śmiało. Zanim upomniała się o nie śmierć, pulsowało w nim życie, ludzkie namiętności i wola przetrwania. W żydowskiej dzielnicy działało około 60 teatrów, kabaretów, rewii, świetlic oraz kawiarni, restauracji, dających własny program artystyczny, w których ludzie starali się zapomnieć o codziennym koszmarze otaczającego świata. Tworzyli tam artyści, pisarze, poeci, muzycy, śpiewacy, grali aktorzy... Do najbardziej znanych należeli Władysław Szpilman, Jerzy Jurandot, Stefania Grodzieńska czy Wiera Gran, ale było też wielu, wielu innych... Poznajcie ich. Zabierzemy Was na spacer po trzypiętrowym budynku Reduty Bankowej, w którego zakamarkach czają się niezwykłe postacie, cienie świata, który uległ zagładzie" - mówi Gołda Tencer, dyrektorka Teatru Żydowskiego, pomysłodawczyni, scenarzystka i reżyserka performance'u. Spektakl można oglądać bezpłatnie, między 17.00 a 20.00

1 września o 20.00 w Teatrze Kwadrat w ramach festiwalu Warszawa Singera odbędzie się koncert, który przygotowali Natalia Przybysz i gitarzysta Raphael Rogiński. Program koncertu wypełnią covery utworów Leonarda Cohena, Lesley Gore’a, Phila Ochsa, Neila Diamonda, George Gershwina czy Dimitri Tiomkina.

W piątek 2 września będzie "Szabat Szalom", tradycyjny świąteczny wieczór. Odbędzie się na Placu Grzybowskim. Poprowadzą go gospodyni Festiwalu Warszawa Singera - Gołda Tencer oraz Etel Szyc, a wystąpią aktorzy Teatru Żydowskiego w Warszawie. Szabat to najważniejsze święto żydowskie, które jest obchodzone co tydzień. Rozpoczyna się w piątek wieczorem po zachodzie słońca, a kończy w sobotę o zmierzchu.

Ma być głośno i kolorowo. Podczas Nocy Klezmerów wystąpią ukraińscy muzycy w projekcie "Klezmer & Odessa Gangsta Folk". Kommuna Lux rozpoczęła swoją przygodę jako muzykujący uliczny gang z odważnymi flash mobami. Wystąpią w sobotę 3 września na Scenie Plenerowej przy Placu Defilad.

A na finał festiwalu Warszawa Singera wystąpi izraelska gwiazda Yasmin Levy. Koncert "Sephar tango" odbędzie się w Teatrze Wielkim, a w programie koncertu są najsłynniejsze tanga polskie i tanga świata kompozytorów żydowskiego pochodzenia - Szpilmana, Petersburskiego, a także Piazzolli, Cardela i innych, ale także pieśni sefardyjskie. Yasmin Levy wskrzesza najpiękniejsze utwory dziedzictwa żydowsko-hiszpańskiego ladino i łączy je z andaluzyjskim flamenco.