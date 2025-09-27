Rozdano pierwsze nagrody na sobotniej gali zamknięcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Za scenariusz do "Ministrantów" nagrodzony został Piotr Domalewski. Wcześniej "Ministrantów" uczczono nagrodą publiczności. Za montaż tego filmu doceniono Agnieszkę Glińską.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni / PAP/Piotr Matusewicz / PAP

Statuetkę za zdjęcia wręczono Tomaszowi Naumiukowi za "Franza Kafkę". Piotra Szulca nagrodzono natomiast za muzykę do "Trzech miłości". Teresa Bagińska, Michał Bagiński i Miłosz Jaroszek ("Wielka Warszawska") zwyciężyli w kategorii najlepszy dźwięk, a Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński ("Chopin, Chopin!") w kategorii najlepsza scenografia.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Poznaliśmy pierwszych zwycięzców

Laureatką w kategorii za najlepszą rolę drugoplanową została Karolina Rzepa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Najlepszym aktorem drugoplanowym uznano Andrzeja Konopkę, który zagrał w "LARP. Miłość, trolle i inne questy".

Wcześniej za najlepszą charakteryzację wyróżniono Gabrielę Polakovą za "Franza Kafkę". Idan Weiss i Matylda Giegżno zostali uhonorowani za najlepsze role pierwszoplanowe podczas sobotniej gali zamknięcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Statuetki zapewniły im role w "Franzu Kafce" i "Światłoczułej". Wcześniej nagrodę za profesjonalny debiut aktorski przyznano Filipowi Wiłkomirskiemu, który wystąpił w "Bracie".

W kategorii kostiumy bezkonkurencyjne okazały się Magdalena Biedrzycka i Justyna Stolarz ("Chopin, Chopin!"). Jury uhonorowało w kategorii debiut reżyserski lub drugi film Sebastiana Pańczyka za "Północ Południe". W jury konkursu głównego znaleźli się reżyser Magnus von Horn (przewodniczący), kompozytor Bartosz Chajdecki, scenografka Magdalena Dipont, operator, reżyser, artysta wizualny Łukasz Gutt, producentka filmowa Magdalena Kamińska, scenarzysta Łukasz M. Maciejewski oraz aktorka Grażyna Szapołowska.

Artykuł w trakcie aktualizacji.