Co roku tysiące ludzi dociera w to oddalone od świata miejsce, żeby wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu. Królują tam dym i ogień. Organizowany jest przemarsz z pochodniami, a dzieło wieńczy podpalenie repliki łodzi wikingów. Festiwal Up Helly Aa, jak co roku, odbył się w położonej na terenie Szetlandów miejscowości Lerwick. Mieszkańcy szkockiej wyspy w każdy ostatni wtorek stycznia świętują swoje nordyckie korzenie.