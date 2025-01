Belgijski kolarz Remco Evenepoel znów stał się ofiarą poczty. Dwukrotny mistrz olimpijski z Paryża najpierw zderzył się z furgonem pocztowym, co zmusiło go do przerwania kariery. Ostatnio natomiast listonosz... wypłacił z jego karty bankowej 9 tys. euro.

Remco Evenepoel / Emmanuel Dunand/AFP / East News W grudniu 2024 r. Remco Evenepoel doznał poważnych obrażeń w wyniku zderzenia z furgonetką pocztową. Belg, który na swoim koncie ma liczne sukcesy, w tym dwa złote medale olimpijskie z Paryża, był zmuszony do przerwania kariery i rozpoczęcia żmudnego procesu rehabilitacji. Tym razem po raz kolejny miał konflikt z... tą instytucją. Według stacji RTL, 25-letniemu zawodnikowi skradziono kartę bankową. Podejrzany, listonosz, został oskarżony o wypłatę 9 tys. euro z bankomatu na podstawie karty Evenepoela. Sprawdziliśmy nagranie z monitoringu bankomatu, z którego dokonano wypłaty. Widać na nim listonosza, który powinien dostarczyć karty bankowe - poinformował przedstawiciel belgijskiego wymiaru sprawiedliwości. Problemy z hazardem Śledztwo wykazało, że dwukrotny mistrz olimpijski z Paryża nie był jedyną ofiarą. Listonosz przywłaszczył blisko 19,5 tys. euro na postawie wypłat z różnych kart bankowych, które miał dostarczyć do skrzynek pocztowych. Ustalono, że podejrzany był uzależniony od hazardu, a w ten niekonwencjonalny sposób chciał zdobyć dodatkowe środki. Karty, których używał, wyrzucał lub zwracał ich prawowitym właścicielom - powiedział prokurator. Podczas rozprawy wnioskowano o karę 18 miesięcy więzienia, w tym 15 miesięcy w zawieszeniu. Sąd podejmie decyzję 27 lutego. Kiedy Evenepoel będzie mógł wrócić do rywalizacji? Evenepoel przechodzi żmudny proces rehabilitacyjny. Diagnozy wskazują, że będzie mógł wrócić do rywalizacji w połowie kwietnia. Lekarz stwierdził, że nerw w moim ramieniu został uszkodzony, a to oznacza, że mięsień nie pracuje w 100 procentach - wyjaśnił Belg. W sierpniu w Paryżu 24-letni Evenepoel został pierwszym kolarzem w historii, który wygrał wyścig szosowy i jazdę indywidualną na czas na tych samych igrzyskach olimpijskich. Ma także w dorobku wiele innych sukcesów, m.in. dwa tytuły mistrza świata, zwycięstwo we Vuelta a Espana (2022) oraz trzecie miejsce w Tour de France (2024). Zobacz również: ​Liga Mistrzów: Pora na zakończenie fazy ligowej

