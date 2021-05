Rafał Brzozowski podzielił się na antenie Radia RMF24.pl wynikami testu na obecność koronawirusa - jest negatywny. Oznacza to, że nasz rodak wystąpi jutro wieczorem na eurowizyjnej scenie w Rotterdamie podczas drugiego półfinału.

Rafał Brzozowski / Łukasz Gągulski / PAP

Kilka dni temu media obiegła informacja, że w polskim zespole wysłanym do Rotterdamu wykryto koronawirusa. W związku z tym wszyscy członkowie ekipy, w tym Rafał Brzozowski, zostali wysłani na przymusową kwarantannę i skierowani na testy.

Dla całej ekipy był to niezwykle nerwowy czas, ponieważ już w czwartek Rafał Brzozowski miał wystąpić w półfinale konkursu, organizowanym na żywo. Warunkiem uczestnictwa był jednak negatywny test na koronawirusa.



Europejska Unia Nadawców (EBU), organizator Eurowizji, ze względu na pandemię była przygotowana na tę wyjątkową sytuację. Na wypadek nieobecności artystów na scenie w Rotterdamie, przygotowane zostały wcześniej nagrania live-on-tape, aby móc je odtworzyć w trakcie półfinału. Gdyby nasz uczestnik nie mógł pojawić się jutro na scenie, wykorzystane zostałyby nagrane wcześniej materiały z drugiej próby technicznej.





"Siedzieliśmy w zamknięciu prawie 5 dni"

Wynik testu na obecność koronawirusa okazał się u Rafała Brzozowskiego negatywny. Swoją radością wokalista podzielił się na antenie Radia RMF24.pl



Na dłoni mam taką informację, że będziemy mogli zaśpiewać, wreszcie. To była taka największa niepewność straszna. Nie wiedziałem, co mam ten temat myśleć, bo siedzieliśmy w zamknięciu prawie 5 dni - powiedział Bogdanowi Zalewskiemu. Nasz dziennikarz dopytywał Brzozowskiego, czy jego czwartkowy występ na pewno nie jest zagrożony.



Nie jest zagrożony. Śpiewamy na żywo. Cieszymy się strasznie. Będziemy mogli teraz powalczyć. Mamy taką sportową już energię do tego, żeby teraz wreszcie wyskoczyć i dać czadu! - zapewnił Rafał Brzozowski.



20 maja podczas drugiego półfinału Rafał Brzozowski zaprezentuje piosenkę "The Ride".



Wideo youtube

Nasz reprezentant zdradził też w rozmowie na antenie Radia RMF24.pl że koronawirusem zaraziła się członkini jego zespołu. Kobieta czuje się dobrze i przebywa w izolacji. Ma też zapewnioną odpowiednią opiekę lekarską.