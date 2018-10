W ramach trasy koncertowej "All the hits live" Enrique Iglesias 7 maja 2019 roku zaśpiewa w Tauron Arenie Kraków. W tym miejscu występował w grudniu 2016 r.

Enrique Iglesias / Sergei Bobylev/TASS / PAP

Po ogromnym sukcesie piosenki "Subeme la Radio" (jedno z najpopularniejszych nagrań 2017 r. - ponad miliard odsłon) Enrique Iglesias wypuścił teledysk do utworu "El Baño" z udziałem Bad Bunny'ego, który w ciągu trzech miesięcy zanotował ponad 220 mln odtworzeń.

Wideo youtube

Od 2016 r. poznaliśmy jeszcze single "Duele el Corazón" (gościnnie Wisin), "Nos Fuimos Lejos" (Descemer Bueno i El Micha) i "Move to Miami" (z Pitbullem).

Po tym, jak wokalista otrzymał dziesiątki tysięcy listów od polskich fanów, postanowił spełnić ich prośbę i powrócić do naszego kraju.

7 maja 2019 r. w Tauron Arenie Kraków zaśpiewa swoje największe przeboje.



Aż 26 jego singli trafiło na szczyt zestawienia "Billboard Hot Latin". "Bailamos" i "Be With You" znalazły się na 1. miejscu ogólnego notowania "Billboardu".

Bilety na koncert w Krakowie trafią do ogólnej sprzedaży w czwartek 18 października. Dzień wcześniej dostępne będą dla najwierniejszych fanów.



Wideo youtube

