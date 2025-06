Na Rynku Głównym w Krakowie odbył się w niedzielę koncert "Dziękuje, że jesteś". Był ostatnim akcentem siedemnastej edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Wzięli w nim udział m.in. Tatiana Okupnik, Anna Dymna oraz Piotr Polk, a także finaliści tegorocznej edycji festiwalu.

Piotr Polk i Anna Dymna poprowadzili koncert kończący 17. Festiwal Zaczarowanej Pisoenki / PAP/ Łukasz Gągulski / PAP

17. edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie

W niedzielę wieczorem na Rynku Głównym w Krakowie w ramach Festiwalu Zaczarowanej Piosenki odbył się koncert "Dziękuje, że jesteś". Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone osoby, a także organizacje zajmujące się opieką wytchnieniową.

Na scenie wystąpili finaliści tegorocznej edycji festiwalu, a także gwiazdy, w tym m.in. Joszko Broda, Adam Nowak i Tatiana Okupnik. Koncert poprowadzili Anna Dymna i Piotr Polk.

Anna Dymna, prezeska fundacji Mimo wszystko, w rozmowie z RMF FM zapowiadała, że będzie to spotkanie pełne wzruszeń.

Młynarski mi napisał kiedyś taki piękny tekst "Wszystko", a Mateusz Pospieszalski zrobił do tego muzykę. To jest nasz hymn. Tam są takie słowa: "Ludzie są po to, by ich kochać. Dopomóż słowom tym choć trochę, pomóż nadziei kwitnąć listkom. Mimo wszystko". Na końcu zaśpiewamy o radości i mam nadzieję, że cały krakowski rynek będzie z nami śpiewał - powiedziała nam Anna Dymna.



Piotr Polk: asystenci wykonują heroiczną pracę

Na koncercie kończącym tegoroczny Festiwal Piosenki Zaczarowanej przedstawiono stowarzyszenia i fundacje dające wytchnienie potrzebującym.

Drobna rzecz w życiu, którą wykonujemy tysiące razy dla nas nic nie znaczy - dla nich znaczy wszystko. Mycie zębów, przebranie – od tego są asystenci, którzy wykonują heroiczną pracę, żeby zapewnić tamtym (ludziom -red.) spokojne życie, a nawet szczęście, spełnianie swoich marzeń i ambicji - powiedział naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu drugi z prowadzących koncert "Dziękuje, że jesteś" Piotr Polk.