Po miesiącach burzliwych spekulacji i plotek Dua Lipa, brytyjska wokalistka z kosowsko-albańskimi korzeniami, która podbiła światowe listy przebojów takimi hitami jak „New Rules”, oficjalnie potwierdziła, że przyjęła oświadczyny swojego partnera, Calluma Turnera. W najnowszym wywiadzie dla brytyjskiej edycji magazynu „Vogue”, artystka nie tylko podzieliła się emocjami związanymi z zaręczynami, ale także wyraziła swoje marzenia o założeniu rodziny i wyzwaniach, jakie przed nią stoją.

Piosenkarka Dua Lipa i aktor Callum Turner / Poitout Florian / PAP/Abaca

Zaręczyny, które łączą serca i pasje

Tak, jesteśmy zaręczeni. To dla mnie bardzo ekscytujące. Podjęcie tej decyzji, by się razem zestarzeć i po prostu być najlepszymi przyjaciółmi na zawsze, jest czymś doprawdy wyjątkowym - ujawniła Dua Lipa, dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości u boku Calluma Turnera.

Turner, znany z ról w takich produkcjach jak "Władcy przestworzy", "Assassin’s Creed" oraz "Fantastyczne zwierzęta", wydaje się być idealnym partnerem dla gwiazdy muzyki. To właśnie wspólna miłość do literatury okazała się kluczem, który połączył ich serca.

Spotkanie, które zmieniło wszystko

Historia ich znajomości brzmi jak scenariusz filmu - spotkali się przypadkiem w londyńskiej restauracji The River Cafe, gdzie Dua Lipa jadła kolację ze swoim tatą, a Turner był na spotkaniu z przyjaciółmi. Ich wzajemne zainteresowania szybko się zderzyły, a miłość do literatury stała się pierwszym tematem, który ich połączył. To była magiczna chwila - wspomina Lipa, dodając, że oboje czytali wtedy tę samą książkę, "Zaufanie" autorstwa Hernana Diaza.

Ślubne plany i marzenia o macierzyństwie

Mimo że Dua Lipa przyznaje, iż nigdy nie marzyła o wielkim ślubie, zaręczyny skłoniły ją do przemyśleń na temat własnej ceremonii. Nagle zaczęłam się zastanawiać: W co ja się ubiorę? - żartuje artystka.

Jednak to nie ślub jest jej jedynym marzeniem. Wokalistka wyznała, że w przyszłości chciałaby zostać matką, mimo świadomości wyzwań, jakie niesie ze sobą pogodzenie kariery muzycznej z obowiązkami rodzicielskimi.

Chciałabym mieć kiedyś dzieci. Uwielbiam dzieci. Mam jednak świadomość, że do wychowania dziecka potrzeba czegoś więcej - mówi Dua Lipa, zastanawiając się, jak znaleźć równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

Dua Lipa - gwiazda na życiowym zakręcie

Dua Lipa, mimo iż koncentruje się obecnie na swojej trwającej trasie koncertowej "Radical Optimism Tour", która ma zakończyć się 5 grudnia, już teraz myśli o przyszłości - zarówno tej zawodowej, jak i prywatnej. Jej zaręczyny z Callumem Turnerem i marzenia o założeniu rodziny pokazują, że nawet gwiazdy stają przed życiowymi wyborami i poszukują szczęścia poza blaskiem reflektorów.

Dua Lipa, trzykrotna zdobywczyni nagrody Grammy, jest doskonałym przykładem kobiety, która nie tylko osiągnęła sukces w swojej profesji, ale także nie boi się marzyć i planować przyszłości, dążąc do realizacji swoich najskrytszych pragnień.