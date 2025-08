Dua Lipa: Czuję się niesamowicie szczęśliwa

Na platformie X piosenkarka napisała: "Dzielę się tym wieczorem z wami wszystkimi, w mieście, które mnie ukształtowało, otoczona świetną energią, radością i dumą... Trudno mi opisać słowami, co to znaczy. Występowanie dla Was i dzielenie sceny z moim tatą to moment, którego nigdy nie zapomnę. Czuję się niesamowicie szczęśliwa i wdzięczna, mamy jeszcze dwa wieczory, żeby wspólnie świętować".