Dwa razy w tygodniu, w środy i w niedziele o godz. 20.00 Joanna Lamparska, autorka książek o tajemnicach historii i pomysłodawczyni Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic rozmawia online z badaczami sekretów przeszłości. Podczas transmisji słuchacze mają nie tylko szansę na zadanie pytania specjalistom, a także pomagają w rozwiązywaniu zagadek historycznych i zgłaszają swój akces do przyszłych akcji poszukiwawczych.

Wszystkie rozmowy z archeologami, eksploratorami, muzealnikami oraz autorami książek i programów historycznych są transmitowane na stronie facebook.com/FestiwalTajemnic/ .

Cytat Oglądają nas ludzie na całym świecie. Dzięki wsparciu naszego patrona medialnego radia RMF FM udało nam się nawiązać kontakt m.in. z prawnukami więźniarki obozu Gross Rosen, która urodziła w ostatnich dniach wojny syna. Przyszedł na świat w filii obozu w Sieniawce, gdzie znajdowała się - zorganizowana prawdopodobnie na rozkaz Josefa Mengele - izba porodowa. Potomkowie chłopca z Sieniawki mieszkają dzisiaj w Kanadzie, dzięki spotkaniu online dotyczącemu Gross Rosen "złapali trop" związany z ich przeszłością - mówi Joanna Lamparska.

Po spotkaniu dotyczącym eksploracji szesnastowiecznego, zawalonego szybu w Kopalni Złota w Złotym Stoku zgłosiło się ponad pięćdziesięciu ochotników, którzy chcą pomóc w dotarciu do szczątków górników pogrzebanych pod tonami skał. Wygląda na to, że Dolnośląski Festiwal Tajemnic będzie trwał nawet po zakończeniu wakacji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Dolnośląski Festiwal Tajemnic /Facebook

Od 1 sierpnia ruszył drugi cykl spotkań. Wśród gości Joanny Lamparskiej znajdą się m.in. Agnieszka Dobkiewicz, autorka nowej książki o procesach katów z Gross Rosen, Zdzisław Łazanowski, zarządzający Podziemnym Miastem Osówka w Górach Sowich, z pewnością wiele emocji wzbudzi również dyskusja dotycząca prawa związanego z poszukiwaniami zaginionych zabytków. Weźmie w niej udział przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Ze względu na ogromną popularność "tajemniczych spotkań", organizatorzy postanowili wzbogacić program o dodatkową transmisję we wrześniu.

Konferencję Odkrywców w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic organizuje Fundacja Joanny Lamparskiej na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Projekt Historia".

Naszą misją jest odkrywanie tajemnic historii - mówi Piotr Kałuża, prezes fundacji. Od lat staramy się integrować środowisko miłośników historii i pokazywać, że prawda historyczna jest znacznie ciekawsza, a nawet bardziej sensacyjna niż legendy.

Partnerami sierpniowej edycji Konferencji Odkrywców są Radio RMF FM, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Turystyczna Trzynastka, Wydawnictwo Znak, Świdnicki Portal Historyczny, Miasto i Gmina Ziębice. Patronat honorowy nad imprezą objął Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Plan wykładów online Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic

Wszystkie wykłady znajdziecie tutaj: facebook.com/FestiwalTajemnic/

2.07 godz. 20.00 dr hab. Maciej Szymczyk "Od tajemniczych malowideł po czasy zarazy w Muzeum Papiernictwa".

Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój, historyk i autor blisko dwustu opracowań o dawnym papiernictwie oraz zabytkach techniki przybliży dzieje jednego z najpiękniejszych polskich zabytków - młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju. Nie zabraknie ciekawostek o życiu dawnych papierników, tajemnic malowideł we wnętrzach młyna i opowieści o straszliwych skutkach epidemii. Skąd zaraza w muzeum? Musicie nas posłuchać.

5.08 godz. 20.00 Joanna Stoklasek-Michalak i Kornel Drążkiewicz "Tajemnicza Twierdza Kłodzko".

Ona - historyczka sztuki i dyrektorka Twierdzy Kłodzko, on przewodnik w Twierdzy Kłodzko, entuzjasta fortyfikacji i członek kłodzkiej grupy rekonstrukcyjnej "47 Pruski Pułk Piechoty". Opowiedzą o tajemnicach II wojny światowej i PRLu związanych z twierdzą, zabiorą nas w podróż przez korytarze kontrminowe, jedyne w Polsce chodniki o tej funkcji udostępnionych turystom. Nie zabraknie również tajemniczych postaci; szpiegów, zbójów i trucicieli.

9.08 godz. 20.00 Adam Grajewski i Piotr Maszkowski "Czy prawo sprzyja poszukiwaczom?"

Z Joanną Lamparską rozmawiają dr Adam Grajewski, archeolog, doktor nauk prawnych oraz wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, który od lat również jako funkcjonariusz policji zajmuje się problematyką zagrożeń dla dziedzictwa narodowego oraz Piotr Maszkowski, historyk i dziennikarz, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika "Odkrywca", współpracownik telewizji History i portalu poszukiwacze.org

12.08 Michał Stonawski "Paranormalne. Prawdziwe historie nawiedzeń"

Michał Stonawski, badacz zjawisk paranormalnych, który całe życie poświęcił na tropienie prawdy opowiada o znanych i zupełnie zapomnianych miejscach, z którymi związane są historie tajemniczych nawiedzeń. A za każdą z nich stoi przeszłość, która nie pozwala o sobie zapomnieć.

16. 08. godz. 20.00 Agnieszka Dobkiewicz - Mała Norymberga - procesy katów Gross Rosen

Dziennikarka zabiera nas w podróż do lat 40. ubiegłego wieku. Razem z nią śledzimy nie tylko, jak na Dolnym Śląsku rodził się ruch narodowosocjalistyczny, ale także, jakie skutki przyniósł. Po wojnie przychodzi czas rozliczeń. W Świdnicy przed sądem stają zbrodniarze wojenni, a naprzeciw nich ofiary. Widzimy ich twarze, słyszymy słowa i dowiadujemy się o zapomnianych zbrodniach. Dobkiewicz pokazuje twarze i umysły zbrodniarzy. Czy mordowanie ludzi było tylko elementem systemu? Co znaczyła przyzwoitość? Czy o zbrodni można zapomnieć?

19.07 godz. 20.00 dr hab. Tomasz Przerwa "Tajemnicza Srebrna Góra, nowe ustalenia, nowe zagadki"

Historyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych publikacji o Srebrnej Górze i współautor monografii Twierdzy Srebrna Góra zdradzi sekrety studni w twierdzy, opowie o oflagu VIIIB, planach autostrady przez Srebrną Górę oraz zaginionych Tygrysach. Dowiemy się, czy Srebrnej Górze znajdowały się rozbite i porzucone niemieckie czołgi Panzerkampfwagen VI Tiger zwane potocznie "Tygrysami". Wiele wskazuje na to, że... TAK‼.

23.08 godz. 20.00 dr Leszek Solski "Tajemnicze historie z wrocławskiego ZOO.

Dyrektor edukacji i historyk wrocławskiego ogrodu zoologicznego przybliży historię tego wyjątkowego miejsca. Będziemy pytać o słonia Teodora, ludzkie zoo, a także wykopaliska z 2018 roku, podczas których na wybiegu słoni odnalezione zostały kości. Nie ominiemy tematu trudnych dni II wojny światowej oraz historii powstawania zdjęć do "Stawki większej niż życie".

26.08 godz. 20.00 Zdzisław Łazanowski i Jerzy Cera "Tajemnice kompleksu Osówka w Górach Sowich"

Dyrektor Podziemnego Miasta Osówka i znany badacz Gór Sowich odkrywają sekrety jednego z najciekawszych kompleksów Projektu "Riese". W jakim celu drążone były podziemia, czy znamy je w całości, jakie tajemnice jeszcze kryją. Wracamy do sprawy Uskoku, Siłowni i Kasyna, czyli tematów, które od lat rozbudzają wyobraźnię kolejnych pokoleń poszukiwaczy.

30.08.2020 Jarosław Żurawski "Tajemnice cystersów"

Historyk i muzealnik, dyrektor Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach przybliży ślady i tajemnice henrykowskich Cystersów na Ziemi Ziębickiej. Ślady cystersów są tu widoczne na każdym kroku: kościoły pocysterskie w wielu wsiach i miasteczkach, młyny, spichlerze, folusze lub ich pozostałości, kopalnie kruszców, dwory pocysterskie. Śmiało więc można powiedzieć, że Ziemia Ziębicka cystersami stała - taka kraina Cystersów na Przedgórzu Sudeckim! Dziś opactwo henrykowskie to dla mieszkańców Ziemi Ziębickiej i nie tylko, miejsce zarówno uniesień religijnych, skarbnica dzieł sztuki, ale i wspaniale miejsce rekreacji z pięknym ogrodem, parkiem oraz tajemnicami.

2.09 godz. 20.00 Artur Sawicki "Różne oblicza Jaskini Niedźwiedziej, czyli co skrywa Góra Stroma" Geograf i kierownik Jaskini Niedźwiedziej ujawnia sekrety jednej z najpiękniejszych jaskiń w Polsce. Odkryta przez przypadek w 1966 roku do dzisiaj wciąż skrywa mnóstwo zagadek. Ile ma poziomów? Co w niej można jeszcze znaleźć?