“Złoto ze Złotego Stoku na Dolnym Śląsku... pomogło w odkryciu Ameryki” - tak mówi Elżbieta Szumska, właścicielka dolnośląskiej kopalni. Setki lat temu jej poprzednicy mieli przekazać 15 kilogramów złotego kruszcu królowej Hiszpanii, w ramach finansowego wsparcia wyprawy Kolumba.

/ Foto. Kopalnia Złota w Złotym Stoku / Materiały prasowe

Elżbieta Szumska, właścicielka dolnośląskiej kopali, przekonuje w rozmowie z RMF FM, że tamtejsze złoto pomogło w odkryciu Ameryki. Jak wspomniana, setki lat temu jej poprzednicy przekazali złoto królowej Hiszpanii. W ten sposób wsparto wyprawę Kolumba. Niestety - były i skutki uboczne tej decyzji. Po powrocie właśnie Kolumba, po odkryciu Ameryki, znalezieniu miejsc gdzie są złotodajne wyspy, to złoto przywożone do Europy spowodowało też m.in. upadek tego naszego górnictwa złotostockiego, przynajmniej na jakiś okres czasu - zauważa Elżbieta Szumska. Już dziś opowie ona o sekretach swojej kopalni złota.

/ Foto. Kopalnia Złota w Złotym Stoku / Materiały prasowe

Jej marzeniem jest dokopanie się do miejsca górniczej katastrofy z 1565 roku. Chciałaby zrobić symboliczny pochówek górnikom, którzy wtedy zginęli. Zginęło 59 lub 99 górników. Pierwsza cyfra w kronikach jest zamazana, jest nieczytelna. Zawalił się szyb, którym górnicy schodzili do swoich chodników bocznych, także prawdopodobne jest to, że oni byli tam cali i zdrowi, nie mogli tylko wyjść na zewnątrz. Nie prowadzili akcji ratowniczej, zostawili tych górników pod ziemią, do dziś oni tam są. Nikt nigdy nie dokopał się do ofiar tej katastrofy - tłumaczy.

Wirtualne spotkanie z Elżbietą Szumską rozpocznie się o 20:00 na facebookowym profilu Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic.