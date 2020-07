Ponad dwadzieścia spotkań i wiele niespodzianek: tajemnice zamku Książ, wojenne sekrety klasztoru w Lubiążu, opowieści o skarbach, zamkach i pałacach, relacje z poszukiwań i wirtualne wizyty m.in. na polach bitwy pod Grunwaldem oraz w kwaterze Hitlera w Wilczym Szańcu. To tylko część atrakcji Konferencji Odkrywców online, która odbywać się będzie w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic podczas tegorocznych wakacji.

To będą dwa miesiące pełne tajemnic - mówi Joanna Lamparska, pomysłodawczyni Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic, który od ośmiu lat odbywa się w Zamku Książ w Wałbrzychu - Niestety, koronawirus pokrzyżował wiele planów i stąd pomysł, żeby Konferencję Odkrywców, która do tej pory była nieodłączną częścią festiwalu, przenieść do internetu.

W każdą sobotę i niedzielę o tajemnicach historii będą opowiadać specjaliści z wielu dziedzin. Czasami będzie nieco sensacyjnie, ale też mrocznie i poważnie.

Joanna Lamparska przypomni największe zagadki z dziejów Dolnego Śląska.

Agnieszka Dobkiewicz odkryje m.in. zupełnie nieznaną historię powojennych procesów esesmanów z Gross Rosen, która znajdzie się w książce "Mała Norymberga".

Piotr Baszkiewicz i Marek Dragun opowiedzą o najnowszych badaniach w dawnej kwaterze Hitlera w Wilczym Szańcu.

Elżbieta Szumska, właścicielka kopalni Złota w Złotym Stoku spróbuje rozwiązać zagadkę tajemniczego transportu z czasów II wojny światowej.

Bożena Ronowska przypomni historię słynnego archiwum Himmlera dotyczącego procesów o czary.

Tomasz Bonek, autor "Zaginionego złota Hitlera" pomoże rozwikłać zagadkę tzw. "Złota Wrocławia".

Podczas większości spotkań uczestnicy konferencji będą mogli zadawać specjalistom pytania.

Spotkania będą odbywać się na stronie Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic na Facebooka. Pierwsza część konferencji zakończy się pod koniec lipca, w tym czasie jej uczestnicy będą mieli szansę na zaproponowanie, z kim zechcą się spotkać online w sierpniu.

W sierpniu festiwalowe niespodzianki czekać będą również w samym zamku Książ. W weekend 8-9 sierpnia będzie można poznać "Sekrety Zamku Książ" - to m.in. wirtualna wystawa "Zamek w technikolorze", kuratorskie zwiedzanie, nowe trasy uwzględniające niedostępne na co dzień przestrzenie, nocne szukanie duchów i zjaw, atrakcje dla dzieci, kolacja degustacyjna "Tajemnice książęcego stołu" oraz wizyta w zamkowej palmiarni wieczorową porą.

Dolnośląski Festiwal Tajemnic to największa w Polsce impreza skupiająca miłośników historii oraz badaczy jej tajemnic. Od ośmiu lat odbywa się w murach zamku Książ, tysiące uczestników bierze udział w wykładach, rekonstrukcjach historycznych oraz wystawach i pokazach.

Organizatorami festiwalu są Fundacja Joanny Lamparskiej na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Projekt Historia" oraz Zamek Książ w Wałbrzychu. W tym roku, ze względu na reżim sanitarny i obostrzenia związane z pandemią Covid-19 festiwal nie może odbyć się w znanej do tej pory formie, stąd m.in. propozycje zmiany części jego formuły na działania online.

Konferencję Odkrywców objął swoim patronatem Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Partnerami Konferencji są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, RMF FM, Świdnicki Portal Historyczny, Turystyczna Trzynastka, Wydawnictwo Znak Horyzonty

Program Konferencja Odkrywców online cz.1 lipiec

5.07 godz. 20.00 dr Grzegorz Grajewski "Ostatnia tajemnica Guenthera Grundmanna" Kim był człowiek odpowiedzialny za zabezpieczanie zabytków w czasie II wojny światowej? Jak wyglądały transporty i jakie były ich dalsze losy?

8.07 godz. 20.00 "Zaginione złoto Hitlera" Tomasz Bonek, autor książki o poszukiwaniach "złota Breslau" zabiera nas na niebezpieczne ścieżki poszukiwań jednego z mitycznych skarbów II wojny światowej i powojennych gier tajnych służb oszołomionych wizją skarbu. (spotkanie dostępne również na kanałach społecznościowych wydawnictwa Znak Horyzont)

12.07 godz. 15.30 Joanna Lamparska "Imperium małych piekieł i nie tylko", znana autorka książek o tajemnicach historii opowiada o najbardziej mrocznych epizodach z dziejów Dolnego Śląska w czasie II wojny światowej. Rozmawia Piotr Jakub Fereński (spotkanie dostępne również na kanałach społecznościowych festwalu Góry Literatury).

15.07 godz. 20.00 Elżbieta Szumska "Skarby kopalni złota" Właścicielka kopalni złota w Złotym Stoku opowiada o niemieckich ciężarówkach ukrytych w sztolniach, górnikach, do których ciał usiłuje się dostać oraz o tajemnicach zalanych poziomów.

19.07 godz. 20.00 Piotr Baszkiewicz, Marek Dragun "Sekrety Wilczego Szańca" Badacze prowadzący prace poszukiwawcze na terenie dawnej kwatery Hitlera ujawniają zaskakujące odkrycia z czasów II wojny światowej.

22.07 godz. 20.00 Marek Cybulski "Nowa Ruda - mroczne tajemnice u podnóża Gór Sowich" . Zapomniana katastrofa kolejowa i jej czterdzieści ofiar w bezimiennej mogile, demon na moście i największe katastrofy górnicze XX wieku.

26.07 godz. 20.00 dr Przemysław Nocuń "Tajemne życie średniowiecznych zamków", czyli jak naprawdę wyglądała codzienność dawnych dworów. Architektura, życie codziennie, zajrzymy również do alkowy.

29.07 Bożena Ronowska "Czarownice Himmlera" - historia słynnego archiwum z czasów II wojny światowej dotyczącego procesów o czary. Zbiór, który według wielu historyków jest unikatem na skalę światową, liczy 3884 jednostki archiwalne i został zebrany przez specjalną jednostkę SS pod nadzorem Heinricha Himmlera.

Goście festiwalu:



dr Grzegorz Grajewski - polski historyk sztuki i kierownik Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu. Z jego inicjatywy Hala Stulecia we Wrocławiu została wpisana przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury.

Tomasz Bonek - dziennikarz, autor książek-reportaży, podróżnik. Współtwórca sukcesu i wieloletni redaktor naczelny oraz dyrektor wydawniczy dwóch największych polskich mediów biznesowych - Money.pl i Business Insidera. Związany także z Onetem i Forbesem. Laureat nagrody "Ostre Pióro". Specjalizuje się w reporterskich śledztwach. W swoich książkach opisał m.in. afery związane z odkryciem na śmietniku najcenniejszego polskiego znaleziska archeologicznego - skarbu średzkiego, a także wyjaśnił wojenne tajemnice opactwa w Lubiążu, w którym Niemcy potajemnie pracowali nad wynalazkiem, który zrewolucjonizował świat. W "Zaginionym złocie Hitlera" pokazał natomiast szaleństwo, jakie ogarnęło najwyższe władze PRL, które przez kilkadziesiąt lat szukały na Dolnym Śląsku ogromnych skarb

Joanna Lamparska - polska pisarka i dziennikarka, podróżniczka, autorka książek, programów telewizyjnych i radiowych. Autorka kilkunastu książek w tym bestsellerowych "Złoty Pociąg- krótka historia szaleństwa" i "Imperium małych piekieł. Mroczne tajemnice Gross Rosen". Z wykształcenia filolog klasyczny i archeolog sądowy. Badaczka tajemnic historii, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i zaginionych dóbr kultury. Felietonistka "Focus Historia", dziennikarka współpracująca m.in. National Geographic", "Focus", "History Channel" i "Discovery". Pomysłodawczyni Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic.

Elżbieta Szumska - właścicielka kopalni złota w Złotym Stoku, jedna z najbardziej wpływowych kobiet w polskiej turystyce, odnosząca sukcesy eksploratorka.

Piotr Banaszkiewicz - Od 20 lat eksplorator fortyfikacji Napoleońskich, oraz obiektów militarnych okresu drugo wojennego. Od 4 lat w szeregach Fundacji Latebra realizuje swoje założenia i pasje związane z odkrywaniem historii. Od dwóch lat po dziś ściśle związany z kwaterą Adolfa Hitlera-Wilczym Szańcu, w którym to prowadzi liczne działania eksploracyjne, oraz poszukiwawcze mające na celu wydobycie pozostałości z okresu 1939-1945.

Marek Dragun - Autochton, pasjonat militariów, przewodnik w Wilczym Szańcu. Od najmłodszych lat ściśle powiązany z kwaterą Hitlera oprowadzając już jako nastolatek pierwsze grupy turystów obiektu. Osoba o niezwykłych pokładach energii gotowa poświęcić każdą wolną minutę swojego życia na eksplorację, oraz zwiększanie świadomości i wiedzy o obiekcie u każdego, kto gotów jest słuchać.

Marek Cybulski - Noworudzianin, badacz lokalnej historii, pasjonat oraz tropiciel miejscowych zagadek i tajemnic. Eksplorator podziemi, dokumentalista oraz kolekcjoner wszystkiego, co noworudzkie. Twórca i administrator fanpage na portalu społecznościowym Facebook: "Nowa Ruda Neurode Tajemnice Zagadki Historia". Autor dwóch książek o ciekawostkach i tajemnicach Nowej Rudy i okolic - "Nowa Ruda Neurode Tajemnice Zagadki Historia cz1" i cz2.

dr Przemysław Nocuń - archeolog, pracownik naukowy w Zakładzie Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w archeologii prawnej oraz w archeologii późnego średniowiecza i nowożytności (zamki, dwory obronne). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem zamków w krajobrazie kulturowym średniowiecznej Europy Środkowej. Zajmuje go również problematyka archeologii i kultury średniowiecznego Południowego Kaukazu (przede wszystkim Gruzji).

Bożena Ronowska - doktorantka historii, historii sztuki i archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka książki pt. "Czarownice Himmlera z niemieckiej kartoteki procesów o czary" oraz kilkunastu artykułów naukowych na temat procesów o czary. Swoje badania opiera na zachowanych materiałach archiwalnych, przechowywanych w zbiorach Archiwów Państwowych.