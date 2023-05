Film "Anatomy of a Fall" Justine Triet został uhonorowany Złotą Palmą podczas gali zamknięcia 76. festiwalu w Cannes. To opowieść o kobiecie, która zostaje oskarżona o zabójstwo męża. Zrealizowany w koprodukcji brytyjsko-polskiej film "Strefa interesów" Jonathana Glazera otrzymał Grand Prix. Autorem zdjęć do tego obrazu jest Łukasz Żal - dwukrotnie nominowany do Oscara za pracę przy "Idzie" i "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego.

Justine Triet - reżyserka filmu "Anatomy of a Fall" / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA W rywalizacji o Złotą Palmę obraz Triet pokonał 20 innych filmów, wśród nich "The Old Oak" Kena Loacha, "La Chimerę" Alice Rohrwacher, "Asteroid City" Wesa Andersona i "Homecoming" Catherine Corsini. Jonathan Glazer odebrał statuetkę za "Strefę interesów" z rąk Quentina Tarantino. Warto podkreślić, że jego film został nakręcony w Polsce - m.in. w Oświęcimiu. Jonathan Glazer / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA "Strefa interesów" luźno nawiązuje do głośnej powieści wojennej Martina Amisa pod tym samym tytułem z 2014 roku, opisującej miłość między SS-manem i żoną komendanta obozu koncentracyjnego. Tytułowa strefa była obszarem wokół KL Auschwitz zarządzanym przez SS. Do 1943 roku Niemcy - chcąc uniemożliwić więźniom kontakt ze światem zewnętrznym i jednocześnie pozbyć się świadków swoich zbrodni - wysiedlili z tego terenu około 9 tys. mieszkańców. Reżyser w centrum filmu umieścił Rudolfa Hoessa (w tej roli Christian Friedel), który zorganizował KL Auschwitz, został jego pierwszym komendantem, a później przekształcił go w jeden z największych obozów III Rzeszy. Na ekranie śledzimy życie rodzinne Hoessa, jego żony Hedwig (Sandra Huller) i piątki dzieci w dużym domu z ogrodem położonym za obozowym murem. Śpiew ptaków zagłuszają okrzyki ludzi prowadzonych na śmierć, ale nawet one nie zakłócają idyllicznego życia Hoessów. Sielankę przerywa dopiero telefon z informacją, że Rudolf zostaje przeniesiony. Hedwig nie chce opuszczać willi. Proponuje mężowi, że zostanie w niej razem z dziećmi. Podczas spotkania z dziennikarzami towarzyszącego światowej premierze obrazu Glazer przyznał, że od wielu lat chciał stworzyć opowieść, której akcja rozgrywałaby się w podczas II wojny światowej, jednak nie miał sprecyzowanego pomysłu. Przez dwa lata czytał publikacje faktograficzne i literaturę wojenną, stopniowo zagłębiając się w tę tematykę. Punktem zwrotnym okazała się dopiero wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Merve Dizdar / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA Merve Dizdar i Koji Yakusho odebrali nagrody dla najlepszej aktorki i aktora. Jury konkursu głównego doceniło ich za kreacje w "About Dry Grasses" oraz "Perfect Days". Tran Anh Hung został uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię "The Pot-au-Feu". Statuetka za najlepszy scenariusz trafiła do Sakamoto Yuji'ego za "Monstera". Nagrodę jury przyznano "Fallen Leaves" Akiego Kaurismakiego. Ruben Östlund / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: szwedzki reżyser, scenarzysta i aktor Ruben Östlund (przewodniczący), francuska reżyser i scenarzystka Julia Ducournau, argentyński reżyser i scenarzysta Damián Szifron, afgańsko-francuski reżyser i scenarzysta Atiq Rahimi, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta Paul Dano, amerykańska aktorka, reżyser i producentka Brie Larson, zambijski reżyser i scenarzysta Rungano Nyoni, francuski aktor Denis Ménochet oraz marokańska scenarzystka i reżyser Maryam Touzani.

Film "27" Flory Anny Budy otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu krótkometrażowego. Krótkie metraże oceniło jury w składzie: węgierska reżyser Ildiko Enyedi (przewodnicząca), francuska aktorka Karidja Toure, izraelski scenarzysta, reżyser i aktor Shlomi Elkabetz, kanadyjska aktorka Charlotte Le Bon oraz amerykańska reżyser i scenarzystka Ana Lily Amirpour.