Wstrzymano realizację filmu Pawła Pawlikowskiego "The Island" z Joaquinem Phoenixem i Rooney Marą w obsadzie - podał Deadline. Jak wyjaśnił portal, firmy ubezpieczeniowe odmawiają ubezpieczenia produkcji, obawiając się m.in. planowanego na 1 lipca strajku Amerykańskiej Gildii Aktorów Ekranowych.

Joaquin Phoenix i Rooney Mara / Vandeville Eric / PAP/EPA

Według portalu Deadline, zdjęcia do "The Island" miały rozpocząć się w tym miesiącu w Hiszpanii, a aktorzy byli już na miejscu, gdy nadeszła wiadomość o wstrzymaniu pracy. Groźba strajku Amerykańskiej Gildii Aktorów Ekranowych (SAG-AFTRA) - obok trwającego już strajku Amerykańskiej Gildii Scenarzystów (WGA) i potencjalnych działań Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych (DGA) - wystraszyła firmy ubezpieczeniowe (...), a dwójka aktorów musiała wrócić do domu. Projekt wstrzymano do odwołania. Aktorzy i producenci pozostają w niego zaangażowani, jednak na razie nie wiadomo, kiedy będą mogli wznowić pracę - czytamy.

Portal dodaje, że twórcy "The Island" chcieli skorzystać z usług innych firm ubezpieczeniowych, ale i to nie powiodło się. Może to oznaczać poważny problem dla całego kina niezależnego. Istnieje realne zagrożenie, że z powodu tej niepewności w najbliższych miesiącach bardzo niewiele niezależnych produkcji będzie w stanie wystartować na dużą skalę - zwraca uwagę Deadline.



W październiku ubiegłego roku serwis Variety poinformował, że obraz Pawlikowskiego będzie luźno inspirowany prawdziwą historią. "The Island" ma opowiadać o amerykańskiej parze, która z dala od cywilizacji, na bezludnej wyspie postanawia stworzyć sobie raj. Jednak Eden okazuje się trudny do osiągnięcia, szczególnie gdy europejska hrabina dowiaduje się o ich planach i przybywa na wyspę wraz z dwoma kochankami, którzy planują przejąć teren i zbudować tam luksusowy hotel. Zgodnie z oficjalnym opisem to wydarzenie zapoczątkuje wojnę psychologiczną, w której uwodzenie i zazdrość przeradzają się w zdradę i w końcu morderstwo - napisano.



Jak przypomniano, Joaquin Phoenix i Rooney Mara prywatnie są parą. Ostatnio wystąpili razem w "Marii Magdalenie". Phoenix jest laureatem Oscara za "Jokera" i ponownie zagra tę postać w "Joker: Folie a Deux". Inne jego znaczące osiągnięcia to role w "Mistrzu", "Gladiatorze" i w nowym filmie Ridleya Scotta "Napoleon", w którym wykreuje tytułową postać. Z kolei Mara ma na swoim koncie docenione nominacjami do Oscara role w "Carol" i "Dziewczynie z tatuażem" - czytamy.



Portal dodał, że "The Island" to tytuł roboczy filmu. Za scenariusz odpowiada Pawlikowski. Producentami obrazu zostali Tanya Seghatchian i John Woodward, producentem wykonawczym - Reno Antoniades, a polską współproducentką - Ewa Puszczyńska. Paweł jest mistrzem mocnego dramatu i nie ma sobie równych w tworzeniu atrakcyjnych, emocjonalnie złożonych postaci (...). W "The Island" walka o władzę, miłość i śmierć jest potęgowana przez filmowy styl Pawła, który włączy do opowieści piękno natury na odludnej wyspie - powiedziała Seghatchian, cytowana w artykule.



"The Island" ma być pierwszym filmem Pawlikowskiego od czasu "Zimnej wojny", która w 2018 r. podczas festiwalu w Cannes zapewniła mu nagrodę za najlepszą reżyserię, a rok później - nominacje do Oscara w kategoriach najlepszy reżyser i film nieanglojęzyczny. Twórca ma na swoim koncie również m.in. Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego za "Idę".